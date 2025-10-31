Силуанов рассказал о росте товарооборота с ОАЭ почти в два раза

8 августа «Ведомости» писали, что в ходе встречи президента России Владимира Путина со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном главы государств подчеркнули, что по итогам 2024 г. товарооборот между странами достиг $9 млрд (в 2023 г. – $10,2 млрд). Из них около 90% – российский экспорт в Эмираты, преимущественно нефть и нефтепродукты, каменный уголь, алмазы и ювелирные изделия, минеральные удобрения, а также черные и цветные металлы. Импортирует Россия в основном нефтепродукты, ювелирные изделия, пластмассы и полимеры.