Силуанов рассказал о росте товарооборота с ОАЭ почти в два раза
В первом полугодии 2025 г. товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вырос до $6,6 млрд, что почти в два раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов по итогам заседания стратегического финансового диалога между странами, передает Telegram-канал ведомства.
По его данным, ОАЭ остается ключевым партнером России в сфере трансграничных расчетов.
Министр финансов ОАЭ Мохаммед бен Хуссейни в ходе встречи подчеркнул, что встреча с Силуановым отражает стремление Абу-Даби расширить сферу сотрудничества с Россией, в частности в области финансовых инноваций и цифровой трансформации.
8 августа «Ведомости» писали, что в ходе встречи президента России Владимира Путина со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном главы государств подчеркнули, что по итогам 2024 г. товарооборот между странами достиг $9 млрд (в 2023 г. – $10,2 млрд). Из них около 90% – российский экспорт в Эмираты, преимущественно нефть и нефтепродукты, каменный уголь, алмазы и ювелирные изделия, минеральные удобрения, а также черные и цветные металлы. Импортирует Россия в основном нефтепродукты, ювелирные изделия, пластмассы и полимеры.