Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В ОАЭ зарегистрировано более 13 500 российских компаний

Ведомости

В ОАЭ по состоянию на конец 2025 г. зарегистрировано более 13 500 российских компаний. Об этом на пленарной сессии российско-эмиратского бизнес-форума в Дубае заявил министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла Бин Тук Аль-Марри, передает корреспондент «Ведомостей».

«На сегодняшний день в ОАЭ зарегистрировано более 13 500 российских компаний. Только в этом году было выдано около 2000 новых лицензий, и эти компании активно работают в сфере логистики, технологий, гостиничного бизнеса, розничной торговли, производства и широкого спектра услуг», – сказал Аль-Марри.

По его словам, эти российские компании «вносят свой вклад в нашу экономику знаний и укрепляют связи между людьми между нашими странами». Наряду с «положительной» динамикой товарооборота работа компаний из России является доказательством того, что правительства двух стран и частный сектор «продолжают находить новые возможности для сотрудничества в области торговли, инвестиций, промышленности и инноваций» несмотря на глобальную напряженность.

РФ и ОАЭ подписали меморандум о признании российских GMP-практик в фармацевтике

Политика / Международные отношения

10 декабря Россия и ОАЭ подписали соглашение о признании российских надлежащих производственных практик в фармпродукции (GMP) как первый шаг к взаимному признанию GMP-лицензий и локализации российских фармпроизводств в Абу-Даби и Дубае. Это необходимо для того, чтобы через локализацию препаратов в этой стране выходить на рынок Северной Африки или стран залива, пояснил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Российский министр говорил, что к декабрю 2025 г. товарооборот России и ОАЭ приблизился к рекордной отметке 2023 г. в $10,2 млрд и имеет шансы «перевалить» ее. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте