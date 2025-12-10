В ОАЭ зарегистрировано более 13 500 российских компаний
В ОАЭ по состоянию на конец 2025 г. зарегистрировано более 13 500 российских компаний. Об этом на пленарной сессии российско-эмиратского бизнес-форума в Дубае заявил министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла Бин Тук Аль-Марри, передает корреспондент «Ведомостей».
«На сегодняшний день в ОАЭ зарегистрировано более 13 500 российских компаний. Только в этом году было выдано около 2000 новых лицензий, и эти компании активно работают в сфере логистики, технологий, гостиничного бизнеса, розничной торговли, производства и широкого спектра услуг», – сказал Аль-Марри.
По его словам, эти российские компании «вносят свой вклад в нашу экономику знаний и укрепляют связи между людьми между нашими странами». Наряду с «положительной» динамикой товарооборота работа компаний из России является доказательством того, что правительства двух стран и частный сектор «продолжают находить новые возможности для сотрудничества в области торговли, инвестиций, промышленности и инноваций» несмотря на глобальную напряженность.
10 декабря Россия и ОАЭ подписали соглашение о признании российских надлежащих производственных практик в фармпродукции (GMP) как первый шаг к взаимному признанию GMP-лицензий и локализации российских фармпроизводств в Абу-Даби и Дубае. Это необходимо для того, чтобы через локализацию препаратов в этой стране выходить на рынок Северной Африки или стран залива, пояснил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Российский министр говорил, что к декабрю 2025 г. товарооборот России и ОАЭ приблизился к рекордной отметке 2023 г. в $10,2 млрд и имеет шансы «перевалить» ее.