В ОАЭ зарегистрировано более 13 500 российских компаний

10 декабря Россия и ОАЭ подписали соглашение о признании российских надлежащих производственных практик в фармпродукции (GMP) как первый шаг к взаимному признанию GMP-лицензий и локализации российских фармпроизводств в Абу-Даби и Дубае. Это необходимо для того, чтобы через локализацию препаратов в этой стране выходить на рынок Северной Африки или стран залива, пояснил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.