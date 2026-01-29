Газета
Президент ОАЭ приехал в Россию в подаренной Путиным куртке

Ведомости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Аль Нахайян посетил Россию в куртке, подаренной ему российским коллегой Владимиром Путиным в 2022 г. На это обратил внимание журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Когда Владимир Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге из-за холода на улице. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», – написал он в Telegram.

Глава ОАЭ посетил Москву с официальным визитом 29 января. Он отмечал, что ОАЭ и РФ связывает устойчивое партнерство в экономике, энергетике, инвестициях, торговле и технологиях. Президент эмиратов рассказал, что соглашение об услугах и торговле, подписанное в августе 2025 г., будет способствовать расширению взаимных инвестиций.

По итогам встречи Аль Нахайян поблагодарил Путина за прием и выразил надежду, что 2026 г. станет «годом прогресса и развития в России и годом процветания двусторонних отношений».

