Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент ОАЭ завершил официальный визит и уехал из Кремля

Ведомости

Официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен. Об этом сообщили в Кремле.

На опубликованном видео лидер РФ Владимир Путин проводил своего собеседника по коридорам до выхода, где президент ОАЭ сел в ожидавший его автомобиль.

В Кремле 29 января прошли переговоры Аль Нахайяна с Путиным. Встреча началась с церемонии официального приветствия лидеров и делегаций двух стран в Георгиевском зале.

Путин отметил, что в этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ, и подчеркнул вклад эмиратского лидера в развитие стратегического партнерства. Президент РФ также отметил рост торгового оборота и развитие сотрудничества на уровне правительств, парламентов и деловых кругов. Он напомнил о работе межправительственной комиссии и проведении российского-эмиратского бизнес-форума в Дубае месяц назад.

Аль Нахайян поблагодарил Путина за прием и выразил надежду, что 2026 г. станет «годом прогресса и развития в России и годом процветания двусторонних отношений». По его словам, страны связывает устойчивое партнерство в экономике, энергетике, инвестициях, торговле и технологиях. Он также отметил, что соглашение об услугах и торговле, подписанное в августе 2025 г., будет способствовать расширению взаимных инвестиций.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте