Президент ОАЭ завершил официальный визит и уехал из Кремля
Официальный визит президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна в Россию завершен. Об этом сообщили в Кремле.
На опубликованном видео лидер РФ Владимир Путин проводил своего собеседника по коридорам до выхода, где президент ОАЭ сел в ожидавший его автомобиль.
В Кремле 29 января прошли переговоры Аль Нахайяна с Путиным. Встреча началась с церемонии официального приветствия лидеров и делегаций двух стран в Георгиевском зале.
Путин отметил, что в этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ, и подчеркнул вклад эмиратского лидера в развитие стратегического партнерства. Президент РФ также отметил рост торгового оборота и развитие сотрудничества на уровне правительств, парламентов и деловых кругов. Он напомнил о работе межправительственной комиссии и проведении российского-эмиратского бизнес-форума в Дубае месяц назад.
Аль Нахайян поблагодарил Путина за прием и выразил надежду, что 2026 г. станет «годом прогресса и развития в России и годом процветания двусторонних отношений». По его словам, страны связывает устойчивое партнерство в экономике, энергетике, инвестициях, торговле и технологиях. Он также отметил, что соглашение об услугах и торговле, подписанное в августе 2025 г., будет способствовать расширению взаимных инвестиций.