Президент ОАЭ завершил официальный визит и уехал из Кремля

Путин отметил, что в этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ, и подчеркнул вклад эмиратского лидера в развитие стратегического партнерства. Президент РФ также отметил рост торгового оборота и развитие сотрудничества на уровне правительств, парламентов и деловых кругов. Он напомнил о работе межправительственной комиссии и проведении российского-эмиратского бизнес-форума в Дубае месяц назад.