Политика

Рубио: прогресс на переговорах в Абу-Даби не станет известен до реального прорыва

Прогресс в рамках украинского регулирования не будет раскрыт до того, как проявится реальный прорыв, так как эта тема чувствительна, заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя прошедшие в Абу-Даби переговоры.

«Я бы также предупредил всех о следующем: поскольку в такого рода ситуациях затрагивается много деликатных вопросов, о прогрессе, вероятно, не будет известно, даже через утечки, пока у нас не будет прорыва», – сказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Рубио также отметил, что целью США является сохранение приверженности этому процессу. Он добавил, что прогресс заметен при сравнении перечня нерешенных вопросов год назад с тем списком, который существует сейчас «на пути к мирному соглашению между Украиной и Россией».

В январе в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры РФ, Украины и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля сказал, что не нужно ждать сообщений. «Это будет рабочая группа по вопросам безопасности», – добавил он.

