Песков: рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби
Пока рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби, так как они еще продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как Кремль оценивает ход переговоров в ОАЭ.
«Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства», – подчеркнул Песков.
4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, которые проходят в ОАЭ. По информации ТАСС, участники обсуждают вопросы в различных форматах. Переговоры продолжились 5 февраля.
«РИА Новости» сообщили, что по итогам второго дня переговоров в Абу-Даби планируется обнародовать итоговое заявление. По данным агентства, текст коммюнике будет подготовлен ОАЭ. Ранее переговоры завершались без официальных пресс-релизов.
МИД ОАЭ выразил надежды на достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта в ходе переговоров между Россией, Украиной и США.