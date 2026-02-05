Газета
Главная / Политика /

Песков: рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби

Ведомости

Пока рано подводить итоги переговоров в Абу-Даби, так как они еще продолжаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как Кремль оценивает ход переговоров в ОАЭ.

«Разумеется, наша делегация оперативно докладывает главе государства», – подчеркнул Песков.

4 февраля стартовал второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, которые проходят в ОАЭ. По информации ТАСС, участники обсуждают вопросы в различных форматах. Переговоры продолжились 5 февраля.

«РИА Новости» сообщили, что по итогам второго дня переговоров в Абу-Даби планируется обнародовать итоговое заявление. По данным агентства, текст коммюнике будет подготовлен ОАЭ. Ранее переговоры завершались без официальных пресс-релизов.

МИД ОАЭ выразил надежды на достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта в ходе переговоров между Россией, Украиной и США.

