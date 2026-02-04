МИД ОАЭ выразил надежду на достижение прогресса в ходе переговоров по Украине
МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразил надежду, что в ходе переговоров РФ, Украины и США, которые проходят в Абу-Даби, будет достигнут прогресс в процессе мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В министерстве подчеркнули, что проведения очередного раунда переговоров в ОАЭ демонстрирует прочные и сбалансированные отношения страны с Москвой, Вашингтоном и Киевом, а также международное признание вклада Абу-Даби в продвижение диалога и создание благоприятных условий для конструктивных переговоров.
ОАЭ остаются приверженными поддержке международных усилий, нацеленных на достижение всеобъемлющего и устойчивого политического урегулирования, способствующего укреплению мира и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях, говорится в сообщении.
Переговоры начались 23 января. На встречах обсуждаются территориальный вопрос и гарантии безопасности для Украины. Стороны заявляли, что диалог сложный. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет передавать Москве подконтрольные ему территории.
Второй раунд переговоров в ОАЭ стартовал 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. Ожидается, что они продлятся два дня и будут идти в закрытом режиме. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.