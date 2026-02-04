МИД ОАЭ выразил надежду на достижение прогресса в ходе переговоров по Украине

Второй раунд переговоров в ОАЭ стартовал 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. Ожидается, что они продлятся два дня и будут идти в закрытом режиме. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.