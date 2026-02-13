Politico: США не предоставят Украине гарантии до мирного соглашения

Politico: США не предоставят Украине гарантии до мирного соглашенияРоссия, США и Украина могут провести новую встречу на следующей неделе в Майами или Абу-Даби
США не предоставят Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет согласовано мирное соглашение с Россией, пишет Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.
Президент США Дональд Трамп таким образом пытается использовать гарантии безопасности «как рычаг давления» на Владимира Зеленского, подчеркнул американский чиновник высокого ранга.
Россия по-прежнему не отказывается от своих требований на весь Донбасс, в том числе и на те территории, которые сейчас подконтрольны Украине. Поэтому Трамп «хочет многое уточнить перед фактическим подписанием» соглашения о гарантиях, отметил один из собеседников газеты. «Если это препятствует дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» – пояснил он.
По словам другого источника Politico, знакомого с ходом переговоров, США, Россия и Украина планируют провести новую встречу на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби, после которой будет возможен дальнейший диалог по гарантиям.
12 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать международные соглашения, направленные на обеспечение гарантий безопасности. Контроль за исполнением данного решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.
12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины по завершении конфликта на территории страны был достигнут прогресс.