Politico: США не предоставят Украине гарантии до мирного соглашения

Россия по-прежнему не отказывается от своих требований на весь Донбасс, в том числе и на те территории, которые сейчас подконтрольны Украине. Поэтому Трамп «хочет многое уточнить перед фактическим подписанием» соглашения о гарантиях, отметил один из собеседников газеты. «Если это препятствует дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?» – пояснил он.