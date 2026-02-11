Генсек НАТО рассказал о прогрессе по гарантиям безопасности для Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины по завершении конфликта на территории страны был достигнут прогресс. Об этом он сказал перед заседанием глав минобороны стран блока, которое пройдет 12 февраля.
«Значительный прогресс за последние шесть месяцев связан именно с гарантиями безопасности. Здесь есть три элемента. Первый и самый важный – это вооруженные силы Украины. Они будут первой линией обороны Украины после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня», – подчеркнул Рютте (цитата по «РИА Новости»).
Он назвал страны «коалиции желающих», а также участие Вашингтона в этих гарантиях безопасности вторым и третьим элементами.
9 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США вряд ли станут оказывать поддержку европейским интернациональным силам, которые могут появиться на территории Украины. Он отметил, что устранение первопричин украинского конфликта было и остается одним из ключевых условий России на консультациях с США по урегулированию кризиса.