Генсек НАТО рассказал о прогрессе по гарантиям безопасности для Украины

«Значительный прогресс за последние шесть месяцев связан именно с гарантиями безопасности. Здесь есть три элемента. Первый и самый важный – это вооруженные силы Украины. Они будут первой линией обороны Украины после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня», – подчеркнул Рютте (цитата по «РИА Новости»).