Лавров: США вряд ли поддержат европейские войска на территории Украины
Вашингтон вряд ли станет оказывать поддержку европейским интернациональным силам, которые могут появиться на территории Украины. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров интервью НТВ.
Министр отметил, что устранение первопричин украинского конфликта было и остается одним из ключевых условий России на консультациях с США по урегулированию кризиса. По его словам, так называемые гарантии безопасности, которых Киев добивается от Европы и США, не могут быть предоставлены Украине в ее нынешнем виде.
«Руководители Британии Стармер и Франции Макрон вместе с генсеком НАТО Рютте открыто гордятся, что там будут развернуты экспедиционные войска интервентов, и будет автоматическая гарантия, что США поддержат их военным путем», – сказал Лавров. По его словам, Москва задала американской стороне прямой вопрос по этому поводу и не ожидает позитивного ответа «для европейцев и [президента Украины Владимира] Зеленского».
Глава МИД РФ также подчеркнул, что, по логике Запада, гарантии безопасности предлагается предоставить действующему украинскому режиму. «А что насчет сути режима? Режим, который запретил русское во всех сферах: образование, СМИ, культура, быт, каноническую Украинскую православную церковь <...> останется. Значит они хотят предоставить гарантии безопасности именно этому режиму?» – заявил Лавров.
По его словам, Россия ставит эти вопросы на переговорах с США и исходит из того, что американская сторона слышит аргументы Москвы.
5 февраля стало известно, что на переговорах США, России и Украины обсуждались гарантии безопасности Украины. Предполагалось, что они могут включать быстрое реагирование многонациональных сил вместо миротворцев.