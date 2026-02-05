Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Гарантии безопасности Киеву могут включать в себя многонациональные силы

Ведомости

Гарантии безопасности Киеву могут включать быстрое реагирование многонациональных сил вместо миротворцев, пишет ТАСС со ссылкой на источник, находящийся в Абу-Даби.

Собеседник агентства отметил, что миротворцы «устраивают не всех».

Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в ОАЭ начался 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер. 5 февраля переговоры по Украине продолжились.

К чему стремятся и что могут получить участники переговоров в Абу-Даби

Политика / Международные отношения

«РИА Новости» писали, что предполагается, что по результатам второго дня переговоров в Абу-Даби будет итоговое заявление. По информации агентства, коммюнике будет со стороны ОАЭ. До этого переговоры завершались без официальных сообщений.

4 февраля МИД ОАЭ выразил надежду, что в ходе переговоров РФ, Украины и США будет достигнут прогресс в процессе мирного урегулирования украинского конфликта. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь