Гарантии безопасности Киеву могут включать в себя многонациональные силы
Гарантии безопасности Киеву могут включать быстрое реагирование многонациональных сил вместо миротворцев, пишет ТАСС со ссылкой на источник, находящийся в Абу-Даби.
Собеседник агентства отметил, что миротворцы «устраивают не всех».
Второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США в ОАЭ начался 4 февраля. ТАСС со ссылкой на источник писал, что переговоры проходят в разных форматах. В американскую делегацию вошли спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер. 5 февраля переговоры по Украине продолжились.
«РИА Новости» писали, что предполагается, что по результатам второго дня переговоров в Абу-Даби будет итоговое заявление. По информации агентства, коммюнике будет со стороны ОАЭ. До этого переговоры завершались без официальных сообщений.
4 февраля МИД ОАЭ выразил надежду, что в ходе переговоров РФ, Украины и США будет достигнут прогресс в процессе мирного урегулирования украинского конфликта.