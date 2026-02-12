Газета
Главная / Политика /

Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности для Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать международные соглашения, направленные на обеспечение гарантий безопасности его страны. Документ, подписанный еще 30 января 2026 г., был размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, контроль за исполнением данного решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Документ вступает в силу с момента его официального опубликования.

В решении, подготовленном Умеровым, указано, что МИДу и минобороны Украины поручено в кратчайшие сроки разработать и представить президенту проекты договоров, обеспечивающих международные гарантии безопасности для страны.

Украинские СМИ сообщили, что Киев рассматривает отправку делегации в Москву

Политика / Международные отношения

Кроме того, в документе отмечается, что данное решение было принято после тщательного анализа предложений по гарантиям безопасности для Украины, которые были подготовлены по итогам участия украинской делегации в переговорах с США, другими международными партнерами, а также с представителями РФ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 февраля заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины по завершении конфликта на территории страны был достигнут прогресс. «Здесь есть три элемента. Первый и самый важный – это вооруженные силы Украины. Они будут первой линией обороны Украины после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня», – подчеркнул он.

