Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 февраля заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины по завершении конфликта на территории страны был достигнут прогресс. «Здесь есть три элемента. Первый и самый важный – это вооруженные силы Украины. Они будут первой линией обороны Украины после мирного соглашения или долгосрочного прекращения огня», – подчеркнул он.