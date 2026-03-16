Дмитриев задался вопросом о плохом будущем НАТО
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев задался вопросом о будущем НАТО после угрозы президента США Дональда Трампа. Свой комментарий Дмитриев оставил в соцсети X.
«Насколько плохо обстоят дела в будущем НАТО?» – написал он.
Так Дмитриев прокомментировал пост Financial Times, в котором сообщалось о предупреждении Трампа насчет «очень плохого будущего», НАТО, «если союзники не смогут помочь США в Иране».
Страны Европы в основном поддержали американо-израильские операции против Ирана, начавшиеся 28 февраля. О «полной поддержке» Европы заявлял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Осудила их Испания. 13 марта канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия не намерена вступать в войну с Ираном на стороне США и Израиля.
6 марта Тегеран пригрозил европейским странам, что присоединение к конфликту сделает Европу законной мишенью для иранских сил.
15 марта Bild сообщала, что операция США против Ирана расколола команду Трампа. По данным издания, в администрации американского лидера сформировались два лагеря – поддерживающие войну против Исламской Республики и относящиеся к военной операции скептически. Главными представителями этих лагерей являются госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс.