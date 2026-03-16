Зачем Трамп призвал Европу и Азию направить военные корабли в Ормузский пролив

Зачем Трамп призвал Европу и Азию направить военные корабли в Ормузский проливКитай, Франция и Япония не хотят присылать суда, а Великобритания не определилась
Некоторые государства готовы направить на Ближний Восток свои военные корабли для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, который заблокирован Ираном с начала войны 28 февраля. Об этом вечером 14 марта заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News без указания стран. По его словам, они не только заинтересованы в совместной морской операции в зоне конфликта, но и считают ее отличной идеей. Это заявление руководитель Белого дома сделал вскоре после того, как он на своей странице в соцсети Truth Social призвал власти Китая, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и других стран (их он не назвал) прислать свои военно-морские силы в регион, чтобы «Ормузскому проливу больше не грозила опасность со стороны нации [иранцев], которая была полностью обезглавлена».
В своей публикации Трамп также написал, что американские военные «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегеран все еще легко может отправить дроны, сбросить мину или запустить ракету ближнего действия в регионе Персидского залива.
В ответ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в Х написал, что, с тех пор как Трамп стал «умолять» другие государства обеспечить безопасность в Ормузском проливе, он показал ущербность «разрекламированного им американского зонтика безопасности» в регионе. Иранский дипломат добавил, что этот маршрут закрыт лишь для враждебных государств и призвал соседние государства изгнать «иностранных агрессоров из региона». По словам командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, на данный момент Ормузский пролив остается открытым, но под контролем иранских военных. По данным агентства Fars, этим маршрутом могут пользоваться суда из Китая, Индии и других дружественных Тегерану государств.
Вскоре МИД Великобритании сообщил, что в настоящее время Лондон ведет обсуждение со своими партнерами и союзниками вариантов обеспечения безопасного судоходства в Персидском заливе, передает CNN.
В то же время власти Франции отказались направить свою авианосную группу во главе с авианосцем Charles de Gaulle из Средиземного моря на Ближний Восток. «Позиция [Парижа] не изменилась: она оборонительная», – говорится в заявлении МИДа страны, опубликованном в соцсети Х.
Как писала 13 марта газета Financial Times со ссылкой на источники, Германия, Франция и Италия на данный момент разместили свои военно-морские силы в Красном море для безопасности судоходства и пока не готовы обеспечить сопровождение для кораблей в Персидском заливе, дабы не попасть под иранский удар и не спровоцировать дополнительную эскалацию.
США пытаются подключить к ближневосточному конфликту своих европейских союзников, поскольку у американцев исчерпываются способы давления на иранское руководство, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, так Белый дом, судя по всему, еще пытается сбить цены на энергоресурсы, в том числе за счет частичного снятия санкций с российской нефтяной промышленности.
Вашингтон пытается разделить риски ближневосточного конфликта с другими странами, а также по возможности расширить антииранскую коалицию, уверен замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. Европейские власти осуждают иранцев за блокировку Ормузского пролива. Но они избегают участия в крайне непопулярной американской авантюре.
О трудностях с отправкой японских военных кораблей на Ближний Восток сообщил в эфире телеканала NHK и председатель политсовета правящей в Японии либерально-демократической партии Такаюки Кобаяси. По его словам, на данный момент Токио не счел ситуацию в Ормузском проливе «кризисом, угрожающим выживанию страны». Отправка японских военных в Персидский залив, вероятно, станет одной из тем обсуждений во время запланированных в США переговоров японского премьера Санаэ Такаити с Трампом 18 марта.
Наконец, пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй в разговоре с ТАСС сообщил, что Пекин не планирует направлять свои военные корабли в Ормузский пролив.
В эфире Fox News 13 марта Трамп анонсировал «очень сильные удары» по Ирану в ближайшие дни и пообещал выделить военные корабли для конвоя гражданских судов, «если это понадобится». В то же время издание The Wall Street Journal со ссылкой на трех американских чиновников написало о дополнительной переброске на Ближний Восток военных кораблей и подразделений морской пехоты численностью до 5000 человек c Дальнего Востока. А вечером того же дня Центральное командование ВС США сообщило о поражении более 90 военных целей на иранском острове Харк в Персидском заливе, откуда страна экспортирует практически всю свою нефть.
На следующий день, 14 марта, Трамп в интервью NBC News объявил о «полном разрушении» Харка, но без поражения объектов энергетической инфраструктуры на острове. Он не исключил новых ударов по этой территории «просто ради забавы».
Вашингтон пока не принял окончательного решения относительно наземной операции в Иране, говорит Кошкин. Суслов не исключил начала наземной операции США в Иране, но только при условии снижения способности Исламской Республики к военному сопротивлению. А до тех пор, продолжает политолог, американские военные в течение нескольких недель продолжат наносить воздушные удары по иранским объектам на нынешнем уровне.