Зачем Трамп призвал Европу и Азию направить военные корабли в Ормузский пролив

Некоторые государства готовы направить на Ближний Восток свои военные корабли для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, который заблокирован Ираном с начала войны 28 февраля. Об этом вечером 14 марта заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News без указания стран. По его словам, они не только заинтересованы в совместной морской операции в зоне конфликта, но и считают ее отличной идеей. Это заявление руководитель Белого дома сделал вскоре после того, как он на своей странице в соцсети Truth Social призвал власти Китая, Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и других стран (их он не назвал) прислать свои военно-морские силы в регион, чтобы «Ормузскому проливу больше не грозила опасность со стороны нации [иранцев], которая была полностью обезглавлена».