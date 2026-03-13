Цены на нефть могут оставаться высокими несколько месяцев

Цены на нефть могут оставаться высокими несколько месяцевНа это влияют минирование Ормузского пролива и отказ Ирана от переговоров
Высокая стоимость нефти может сохраняться как минимум несколько месяцев после завершения военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом пишет Politico со ссылкой на опрошенных экспертов.
Издание привело пять причин, по которым цены на нефть быстро не восстановятся после военного конфликта. Во-первых, ограничения в Ормузском проливе. Быстрое восстановление маршрута уже невозможно: на расчистку накопившегося затора танкеров по обе стороны пролива потребуется как минимум две недели. После необходимо возобновить добычу нефти и газа по всему Ближнему Востоку: в Катаре, Бахрейне, Ираке, Саудовской Аравии.
Во-вторых, президент США Дональд Трамп не может остановить конфликт в одностороннем порядке. Иран, заявляющий о неготовности к переговорам, только усиливает удары по энергообъектам региона. «Иранские чиновники прекрасно осознают политическое давление, с которым сталкивается Трамп внутри страны, пока цены на топливо остаются высокими», – говорится в материале.
В-третьих, эскалация в регионе продолжается. Тегеран начал минировать Ормузский пролив, что может только осложнить усилия по возобновлению поставок. Четвертой причиной, осложняющей условия для восстановления цен на энергоресурсы, являются непосредственно иранские удары по нефтяным танкерам в Персидском заливе и нефтехранилищам.
Наконец, пятой причиной выступают многочисленные группировки на Ближнем Востоке, желающие поддержать Иран в борьбе против США и Израиля. Politico отмечает, что убитый США аятолла Али Хаменеи был не только лидером Ирана, но и лидером шиитских мусульман в целом. Он имел сторонников по всему региону – в Йемене, Саудовской Аравии, Ираке, Кувейте, Пакистане, Афганистан.е
Американские власти заверяют, что повышение цен на энергоресурсы носит временный характер. По словам министра энергетики США Криса Райта, ценовые колебания продлятся «недели, а не месяцы». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в долгосрочной перспективе эта военная операция «приведет к снижению цен на газ».
Ночью 12 марта иранские силы активно наносили удары по нефтяным объектам по всему региону. Тогда атакам подверглись шесть судов, включая два танкера, а также крупное топливное хранилище в Омане и топливные резервуары на севере Бахрейна. Это привело к скачку цен на нефть – они достигли $100 за баррель. Стоимость росла как на энергоресурс марки Brent, так и на американскую марку WTI.