Цены на нефть могут оставаться высокими несколько месяцев

Ночью 12 марта иранские силы активно наносили удары по нефтяным объектам по всему региону. Тогда атакам подверглись шесть судов, включая два танкера, а также крупное топливное хранилище в Омане и топливные резервуары на севере Бахрейна. Это привело к скачку цен на нефть – они достигли $100 за баррель. Стоимость росла как на энергоресурс марки Brent, так и на американскую марку WTI.