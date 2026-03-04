Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Власти Ирана заявили, что не видят оснований для переговоров с США

Ведомости

Иран не намерен больше вести переговоры с американской стороной, а также выразил готовность продолжать военные действия столько, сколько понадобится. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохбер.

«Мы можем продолжать войну сколько угодно, так же, как и в течение восьмилетней священной обороны», – сказал он (цитата по Tasnim). Речь идет об ирано-иракской войне, которая длилась с 1980 г. по 1988 г.

3 марта президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что время для переговоров упущено. «Их ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"» – заявил американский лидер.

Стивен Уиткофф решил объяснить отказ от переговоров с Ираном

Политика / Международные новости

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани также говорил, что Тегеран больше не планирует вести переговоры с Вашингтоном.

В середине февраля США и Иран провели два раунда переговоров в Женеве, но это не привело к конкретным результатам. 17 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о прогрессе в переговорах. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что американская сторона потеряла надежду на сделку.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. Он погиб в своей резиденции во время авиаудара.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте