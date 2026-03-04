Власти Ирана заявили, что не видят оснований для переговоров с США

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. Он погиб в своей резиденции во время авиаудара.