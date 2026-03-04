Власти Ирана заявили, что не видят оснований для переговоров с США
Иран не намерен больше вести переговоры с американской стороной, а также выразил готовность продолжать военные действия столько, сколько понадобится. Об этом заявил советник верховного лидера исламской республики Мохаммад Мохбер.
«Мы можем продолжать войну сколько угодно, так же, как и в течение восьмилетней священной обороны», – сказал он (цитата по Tasnim). Речь идет об ирано-иракской войне, которая длилась с 1980 г. по 1988 г.
3 марта президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что время для переговоров упущено. «Их ПВО, военно-воздушные силы, военно-морской флот и руководство уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"» – заявил американский лидер.
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани также говорил, что Тегеран больше не планирует вести переговоры с Вашингтоном.
В середине февраля США и Иран провели два раунда переговоров в Женеве, но это не привело к конкретным результатам. 17 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи рассказал о прогрессе в переговорах. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что американская сторона потеряла надежду на сделку.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в первый день атаки США и Израиля на Иран 28 февраля. Он погиб в своей резиденции во время авиаудара.