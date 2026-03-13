Зачем РФ пропустила в Совбезе ООН резолюцию с «самым резким осуждением» Ирана

В резонанс говорил и постпред России Василий Небензя: «К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны». При этом, по его словам, «Россия считает неприемлемыми удары по территории, и особенно по объектам гражданской инфраструктуры, арабских государств Персидского залива».