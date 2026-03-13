Зачем РФ пропустила в Совбезе ООН резолюцию с «самым резким осуждением» Ирана

Зачем РФ пропустила в Совбезе ООН резолюцию с «самым резким осуждением» ИранаДокумент Москвы с призывом ко всем сторонам остановиться получил вето США
В ночь на 12 марта Совет Безопасности ООН принял подготовленную Бахрейном резолюцию, в которой «в самой резкой форме осуждаются вопиющие атаки Исламской Республики Иран» по монархиям Персидского залива и Иордании, а также выражается им поддержка. Резолюция требует от Тегерана прекратить удары и осуждает действия по воспрепятствованию свободному проходу через Ормузский пролив.
За документ проголосовало 13 стран из 15 – Россия и Китай воздержались, не использовав имеющееся у них право вето. При этом в тексте отсутствует какое-либо упоминание США и Израиля, развязавших 28 февраля войну против Ирана с убийством лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.
В то же самое время накануне в Совбезе ООН была отвергнута российская резолюция, которая призывала все стороны конфликта вокруг Ирана немедленно прекратить боевые действия (тоже без конкретизации, но с осуждением атак против гражданских). Российскую резолюцию в Совбезе ООН поддержали Китай, Пакистан и Сомали, против вместе с наложившими вето американцами проголосовала еще Латвия, а девять остальных членов воздержались.
Постпред Китая в ООН Фу Цун в своей речи, с одной стороны, отмечал, что США и Израиль наносили военные удары по Ирану без санкции на то Совбеза ООН и должны немедленно прекратить свои действия. Но он соглашался, что суверенитет и территориальная целостность государств Персидского залива должны соблюдаться «в полной мере», хоть принятая резолюция, с точки зрения Пекина, «не в полной мере отражает первопричину и общую картину конфликта».
В резонанс говорил и постпред России Василий Небензя: «К глубокому сожалению, принятая только что резолюция выдержана именно в таком предвзятом и одностороннем ключе. В ней перепутаны причинно-следственные связи. Если ее прочитает несведущий в международных делах человек, то у него неизбежно возникнет впечатление, будто Тегеран по собственной воле и злому умыслу совершил ничем не спровоцированное нападение на арабские страны». При этом, по его словам, «Россия считает неприемлемыми удары по территории, и особенно по объектам гражданской инфраструктуры, арабских государств Персидского залива».
Представитель Ирана Амир Саид Иравани же прямо говорил, что его страна отвергает принятую резолюцию, а США в Совбезе «злоупотребляют своим положением».
12 марта представитель МИД России Мария Захарова на брифинге сказала, что Москва и Пекин воздержались, так как «не согласны с самой концепцией документа». Она добавила, что авторы резолюции из Бахрейна «не захотели принять ни одного российского или китайского предложения по выправлению своего несбалансированного текста».
В соболезнованиях президента России Владимира Путина после убийства Али Хаменеи и членов его семьи говорилось, что оно было совершено «с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права». А в поздравлениях его сыну с избранием новым лидером страны Путин писал: «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества».
Представитель Бахрейна пояснил, что его делегация воздержалась при голосовании по российской резолюции, так как в ней заложен «общий тон», а постпред Франции сказал, что там «ничего не говорится о колоссальной ответственности, которую несет Иран за нынешнюю эскалацию».
«Нам любопытно: неужели те страны, которые не поддержали эту [российскую] резолюцию, не понимают, насколько жалко они выглядят? <...> Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда, да и вообще просто позор», – сказал Небензя по итогам голосования.
Источник в МИД России пояснил «Ведомостям», что «не использовать право вето было решено с учетом позиции остальных стран региона».
Резолюции Совбеза ООН формально обязательны к исполнению, но на практике далеко не всегда его позиция автоматически ведет к прекращению эскалации. Например, в феврале 2025 г. впервые была принята резолюция, в которой Совбез «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира между Украиной и Россией».
Голосование в ООН показало, что, вероятно, Москва могла «решить не злить» США вето в условиях идущей работы над очередным раундом трехсторонних переговоров по Украине, полагает эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Но при этом можно допустить и то, что свою роль сыграли связи Москвы со странами Персидского залива. В целом же принятие бахрейнской резолюции без оценки американских действий можно назвать «тактическо-политической победой США», но она, впрочем, серьезного влияния на ход конфликта в Иране иметь не будет, уверен Кортунов.
При этом, отвечая на гипотетические претензии Тегерана, Москва сможет указать на то, что она пыталась провести другую резолюцию, продолжает Кортунов. Что же касается позиции европейских стран, то они уже с ней определились (защищать свои объекты, партнеров, военнослужащих, но не участвовать в наступательных действиях США и Израиля против Ирана), и это вряд ли изменится без эскалации.