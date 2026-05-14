Политика

Си назвал отношения США и Китая важнейшими в мире

Отношения Китая и США являются самыми важными двусторонними отношениями в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время государственного банкета с президентом США Дональдом Трампом. Его слова передает The Guardian.

По словам Си, он и Трамп провели «углубленный обмен мнениями» по вопросам китайско-американских отношений, а также международной и региональной ситуации. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин и Вашингтон должны «сделать так, чтобы эти отношения работали, и никогда не разрушать их».

«И Китай, и Соединенные Штаты выигрывают от сотрудничества и теряют от конфронтации. Наши две страны должны быть партнерами, а не соперниками», – сказал Си. Он также назвал визит Трампа «историческим» и заявил, что «великое возрождение китайской нации и идея сделать Америку снова великой могут идти рука об руку».

В свою очередь, Трамп назвал прошедший день «фантастическим» и поблагодарил Си Цзиньпина за «великолепный прием, равного которому нет».

«Сегодня у нас были чрезвычайно позитивные и продуктивные разговоры и встречи с китайской делегацией, а сегодняшний вечер – еще одна ценная возможность обсудить в кругу друзей некоторые из тем, о которых мы говорили сегодня», – сказал президент США.

14 мая Си во время переговоров с Трампом заявил, что при неправильном подходе к тайваньскому вопросу между двумя странами могут возникнуть разногласия или даже конфликт. Это поставит китайско-американские отношения в очень опасное положение.

