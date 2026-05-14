Си назвал причину возможного конфликта между Китаем и США
При неправильном подходе к тайваньскому вопросу между двумя странами могут возникнуть разногласия или даже конфликт. Это поставит китайско-американские отношения в очень опасное положение, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает CNN.
По словам Си, «тайваньский вопрос является самым важным в китайско-американских отношениях».
«При правильном подходе отношения между двумя странами могут сохраниться в целом стабильными», – подчеркнул он.
Трамп прибыл в Пекин с госвизитом 13 мая. 14 мая начались его переговоры с Си. В ходе переговоров Трамп назвал Си «великим лидером и другом».