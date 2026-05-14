В Пекине начались переговоры Трампа и Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, перед началом переговоров Трампа торжественно встретили в Доме народных собраний в Пекине. На встрече будет обсуждаться «хрупкое торговое перемирие, война в Иране и продажа США оружия Тайваню». После начала переговоров Трамп назвал Си Цзиньпина «великим лидером и другом».
«Для меня большая честь быть вашим другом, и отношения между Китаем и США станут лучше, чем когда-либо прежде», – сказал Трамп.
Reuters писало, что, согласно ожиданиям, на этой неделе США и Китай придут к соглашению о регулируемом механизме торговли товарами, «не представляющими особой важности». Каждая из сторон, возможно, определит товары на сумму около $30 млрд, по которым они могли бы снизить тарифы и продавать их друг другу, не пересекая «красные линии» национальной безопасности.
Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом 13 мая. В аэропорту его встретили с красной ковровой дорожкой, почетным караулом и торжественной церемонией. Американского лидера сопровождают госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, глава Минфина Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир. В состав делегации также вошли представители крупного американского бизнеса, включая руководителей Tesla и SpaceX, Apple, Mastercard, Goldman Sachs и BlackRock.