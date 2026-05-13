Reuters: Трамп и Си могут обсудить взаимное снижение пошлин на товары
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут обсудить взаимное снижение пошлин на «корзину товаров» примерно на $30 млрд с каждой стороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, США и Китай создадут механизм управляемой торговли для товаров, не связанных с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что стороны смогут снизить тарифы на определенную группу, не затрагивая стратегически чувствительные отрасли. Речь идет о создании так называемого «Совета по торговле», идею которого в марте предложил торговый представитель США Джеймисон Гир.
Reuters отмечает, что подход Вашингтона к переговорам изменился: США больше не требуют от Китая менять государственно-ориентированную экспортную модель экономики и приближать ее к американской рыночной системе. Вместо этого стороны сосредоточились на поиске ограниченных сфер сотрудничества и торговле в нестратегических секторах.
Как писал CNN, Трамп проведет встречу с Си Цзиньпином утром 14 мая. В Пекине к американскому президенту присоединились представители администрации США, а также крупного бизнеса.
Ожидается, что Трамп и председатель КНР заключат ряд новых торговых соглашений и обсудят планы по созданию американо-китайской торговой палаты и американо-китайской инвестиционной палаты.