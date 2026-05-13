Reuters: Трамп и Си могут обсудить взаимное снижение пошлин на товары

По данным агентства, США и Китай создадут механизм управляемой торговли для товаров, не связанных с вопросами национальной безопасности. Предполагается, что стороны смогут снизить тарифы на определенную группу, не затрагивая стратегически чувствительные отрасли. Речь идет о создании так называемого «Совета по торговле», идею которого в марте предложил торговый представитель США Джеймисон Гир.