Reuters: США хотят заставить другие страны не сотрудничать с Китаем в сфере ИИ

В июне Государственный департамент США подписал проект письма «Заявление о возможностях в области ИИ» с обращением к 35 странам, где Соединенные Штаты призывали страны «выбрать сторону». Такое решение последовало после того, как Казахстан, который является важным потенциальным источником полезных ископаемых, присоединился к обеим коалициям. При этом уточняется, что пока не известно, будет ли документ официально утвержден.