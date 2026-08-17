Reuters: США хотят заставить другие страны не сотрудничать с Китаем в сфере ИИ
США могут призвать страны выбрать сторону в гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с Китаем, сообщил Reuters. Американская сторона хочет исключить из коалиции по ИИ, возглавляемой США, государства, которые сотрудничают в этой сфере с КНР.
Как сообщает агентство, в июне США разработали инициативу Pax Silica, которая направлена на обеспечение безопасности цепочек поставок для моделей искусственного интеллекта, полупроводников и критически важных минералов.
В том же месяце Китай создал конкурирующую «Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта».
Американская сторона восприняла это как вызов, указывает Reuters.
В июне Государственный департамент США подписал проект письма «Заявление о возможностях в области ИИ» с обращением к 35 странам, где Соединенные Штаты призывали страны «выбрать сторону». Такое решение последовало после того, как Казахстан, который является важным потенциальным источником полезных ископаемых, присоединился к обеим коалициям. При этом уточняется, что пока не известно, будет ли документ официально утвержден.
«Трудно представить, как страна может убедительно позиционировать себя как надежного партнера в одной технологической экосистеме, одновременно присоединяясь к инициативе, разработанной Китаем для продвижения конкурирующей концепции в области искусственного интеллекта», – заявил Reuters американский чиновник.
5 августа Министерство коммерции КНР объявило о введении санкций против шести американских организаций. Они распространялись на компании Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group и Human Rights in China. Мера стала ответом на ограничения со стороны США, введенные под предлогом «принудительного труда».