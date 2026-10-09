Башанкаев: финансирование лечения онкозаболеваний в РФ в 2027 году увеличится

По словам депутата, увеличение финансирования произойдет без привлечения денег из федерального бюджета, что гарантируется ростом поступлений страховых взносов на ОМС и накопленными средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Планируется увеличить объем медицинской помощи на 10% в дневных стационарах и на 5% – в круглосуточных, уточнил Башанкаев.