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Башанкаев: финансирование лечения онкозаболеваний в РФ в 2027 году увеличится

Сергей Пахомов

Финансирование лечения онкологических заболеваний в России в 2027 г. не только не сократится, но, напротив, увеличится. Об этом ТАСС заявил депутат думской фракции «Единая Россия» Бадма Башанкаев по итогам заседания профильного комитета палаты.

«Снижения помощи не будет, будет рост. Онкологическая помощь будет финансироваться в рамках базовой программы ОМС», – заявил Башанкаев.

По словам депутата, увеличение финансирования произойдет без привлечения денег из федерального бюджета, что гарантируется ростом поступлений страховых взносов на ОМС и накопленными средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Планируется увеличить объем медицинской помощи на 10% в дневных стационарах и на 5% – в круглосуточных, уточнил Башанкаев.

9 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что финансирование медицинской помощи гражданам, застрахованным по обязательному ОМС, в 2027–2029 гг. будет увеличиваться темпами, опережающими инфляцию. По его словам, рост финансирования предусмотрен для плановой медицинской помощи. Отдельное внимание уделяется онкологическому профилю, в том числе расширению доступности соответствующего лечения.

1 октября Мурашко заявил, что первые российские пациенты с онкологическими заболеваниями уже получают вакцины и лечение методом CAE-T-клеточной терапии бесплатно в рамках ОМС.

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