Росфинмониторинг внес объединение создателей «Кириешек» в список террористов
В перечень террористов и экстремистов внесено объединение, членами которого являются создатели «Яшкино» и «Кириешек» Николай и Денис Штенгеловы, следует из информации на сайте Росфинмониторинга.
«Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич, 14.05.1972 года рождения, уроженец города Томска, и Штенгелов Николай Васильевич, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области», – указано в перечне.
В октябре 2025 г. Тверской суд Москвы изъял имущество Николая и Дениса Штенгеловых, а также компании «Кондитерус ком» по иску Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство также потребовало признать объединение Штенгеловых экстремистским. В числе заинтересованных лиц по делу бизнесменов указаны 58 компаний.
Об иске Генпрокуратуры стало известно 26 августа 2025 г. Рыночная стоимость холдинга, который потребовалось изъять, оценивалась в 497 млрд руб. По словам источника «Ведомостей», ответчики уехали из России более 10 лет назад. В связи с этим Штенгелов-старший, являясь гражданином Украины, мог за счет указанных активов поддерживать «антироссийскую политику» новых властей республики.