Суд Москвы изъял в доход государства имущество семьи Штенгеловых
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии имущества Николая и Дениса Штенгеловых, а также компании «Кондитерус ком», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщают «РИА Новости» из зала суда.
«Иск удовлетворить», – огласила решение судья.
Генпрокуратура требовала признать объединение Штенгеловых экстремистским и обратить в собственность РФ акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус ком»). По данным ведомства, с 2022 г. семья вывела за рубеж более 21 млрд руб. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов, его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО «Кондитерус ком». В числе заинтересованных лиц указаны 58 компаний.
По информации надзорного ведомства, капитализация корпорации оценивается в 497 млрд руб., годовой доход – 756 млрд руб., валовая прибыль – 139 млрд руб. В рамках обеспечительных мер прокуратура ходатайствовала об аресте акций, движимого и недвижимого имущества компании и о запрете любых регистрационных действий.
Источники «Ведомостей» говорили, что Николай Штенгелов после отъезда из России поддерживал «антироссийскую политику» властей Украины и оказывал финансовую помощь националистическим батальонам ВСУ. По их словам, им было создано военизированное подразделение, ставшее кадровой основой для формирования «Азова» и «Айдара» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), а также «Днепр-1». В 2017 г. Штенгелов получил грамоту администрации Запорожской области «за вклад в поддержку агрессии против населения ДНР и ЛНР».
Собеседники добавляли, что Денис Штенгелов разделял взгляды отца. После начала спецоперации в 2022 г. он не только публично осудил действия ВС РФ, но и через европейские предприятия помогал снабжать украинскую армию.