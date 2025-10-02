Суд Москвы изъял в доход государства имущество семьи Штенгеловых

Источники «Ведомостей» говорили, что Николай Штенгелов после отъезда из России поддерживал «антироссийскую политику» властей Украины и оказывал финансовую помощь националистическим батальонам ВСУ. По их словам, им было создано военизированное подразделение, ставшее кадровой основой для формирования «Азова» и «Айдара» (обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ), а также «Днепр-1». В 2017 г. Штенгелов получил грамоту администрации Запорожской области «за вклад в поддержку агрессии против населения ДНР и ЛНР».