Владимир Путин прибыл в Туркмению

Владимир Путин прибыл в ТуркмениюПрезидент примет участие в форуме в честь поэта Фраги и проведет двусторонние встречи
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению. Самолет главы государства приземлился в аэропорту Ашхабада ночью 11 октября. В эту страну Путин прибыл для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги. На пленарном заседании форума должны будут выступить главы приглашенных в Туркмению государств. Кроме Путина, это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др. Всего в форуме ожидается участие более 10 глав государств, а также представителей международных организаций – ШОС, СНГ, ЮНЕСКО и других.
«Туркменские коллеги считают, что это мероприятие может стать политической, мировоззренческой, нравственной платформой для выстраивания широкого и уважительного международного диалога, трибуной для изложения конструктивных позиций с точек зрения о судьбах мира, состоянии нынешних глобальных политических, культурных, экономических, гуманитарных связей», – говорил журналистам накануне саммита помощник Путина Юрий Ушаков.
Кроме участия в форуме у президента России пройдут две двусторонние встречи. Особое внимание будет привлечено к встрече Путина с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это будет их первая встреча, после того как в июне Пезешкиан победил на выборах. Еще одна встреча лидеров двух государств должна состояться на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Ушаков говорил, что на встрече с Пезешкианом будут обсуждаться как российско-иранские отношения, так и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке.
С президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым Путин виделся несколько дней назад в Москве. В Кремле 8 октября проходил совет глав государств СНГ, где принимал участие и глава Туркмении.
В последний раз в Туркмении Путин был в 2022 г. Эта страна стала первой, которую президент России посетил после начала специальной военной операции на Украине. Его визит состоялся 29 июня 2022 г. Тогда Путин участвовал в шестом Каспийском саммите, где обсуждалось развитие каспийского региона, и проводил в Ашхабаде переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном.