Владимир Путин прибыл в Туркмению

Кроме участия в форуме у президента России пройдут две двусторонние встречи. Особое внимание будет привлечено к встрече Путина с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это будет их первая встреча, после того как в июне Пезешкиан победил на выборах. Еще одна встреча лидеров двух государств должна состояться на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Ушаков говорил, что на встрече с Пезешкианом будут обсуждаться как российско-иранские отношения, так и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке.