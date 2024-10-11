Путин выступил на пленарном заседании форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций»

Российский президент добавил, что своим творчеством поэт взывал к чистоте, справедливости и равенству, не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами. Он выступал за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства и прозорливо старался донести эти мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности.