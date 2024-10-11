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Путин выступил на пленарном заседании форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций»

Президент заявил об открытости России к обсуждению вопросов нового миропорядка
Дарья Снегова
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде. Трансляцию его выступления вел Telegram-канал Кремля.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов объявил о решении наградить российского коллегу медалью в честь 300-летия поэта Махтумкули Фраги, которому посвящен форум.

О туркменском поэте Махтумкули

Именно фигуре туркменского поэта Путин посвятил первую часть своего выступления. Махтумкули, по его словам, заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы. Его произведения входят в золотой фонд мировой культуры. В годы Великой Отечественной войны, по словам Путина, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон».

Российский президент добавил, что своим творчеством поэт взывал к чистоте, справедливости и равенству, не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами. Он выступал за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства и прозорливо старался донести эти мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности.

О новом миропорядке

Путин подчеркнул, что идеи поэта и сегодня близки и понятны здравомыслящим людям и особенно актуальны и востребованы «в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами», когда международные отношения вступили «в эпоху глобальных коренных изменений», когда формируется новый миропорядок, «отражающий многообразие всей планеты».

По словам российского лидера, этот процесс носит необратимый характер: появляются мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния на глобальном юге. Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы.

О месте России в мировом процессе

Мировое большинство, частью которого является и Россия, выступает за более справедливое распределение благ, отметил Путин. Страны убеждены, что «всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнений каждого народа, при уважении права каждого государства» на свой современный курс, свои мировоззрение, традиции и религиозные представления.

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, Еврозес, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС», – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что именно в таком ключе Россия готовится к проведению 22-24 октября в Казани саммитов БРИКС и аутрич/БРИКС+. Президент РФ напомнил, что лидер Туркмении также приглашен в Казань.

На пленарном заседании форума также выступили главы приглашенных в Туркмению государств: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и др. Всего в форуме ожидается участие более 10 глав государств, а также представителей международных организаций – ШОС, СНГ, ЮНЕСКО и других.

Кроме участия в форуме у президента России пройдут две двусторонние встречи. Особое внимание будет привлечено к встрече Путина с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Это будет их первая встреча, после того как в июне Пезешкиан победил на выборах. Еще одна встреча лидеров двух государств запланирована на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября.

В последний раз в Туркмении Путин был в 2022 г. Эта страна стала первой, которую президент России посетил после начала спецоперации на Украине. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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