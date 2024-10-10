Юрий Ушаков: 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите БРИКС

Участие в БРИКС – один из важнейших приоритетов во внешней политике России, сказал Ушаков. Он напомнил, что в 2015 г., когда саммит проходил в Уфе, логотип председательства России представлял собой пять кирпичей, поскольку созвучное названию саммита слово bricks переводится с английского языка как «кирпичи». «То, чем занимается БРИКС, – это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству. Никто не может сейчас отрицать, что и в составе пятерки, и в расширенном составе БРИКС – это структура, с которой нельзя не считаться», – заявил Ушаков. Он отметил, что страны десятки занимают свыше 30% земной суши, обладают 45% мирового населения, обеспечивают свыше 40% всей добычи нефти в мире и около четверти мирового экспорта товаров. По прогнозам, к 2028 г. ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности будет составлять 37% от общемирового, в то время как «большая семерка» «просядет» до 27%, сказал Ушаков. «Мы считаем, что БРИКС – это прообраз многополярности, структура, объединяющая Глобальный Юг и Восток на принципах суверенности и взаимного уважения», – подчеркнул он.