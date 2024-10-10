Юрий Ушаков: 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите БРИКС

Юрий Ушаков: 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите БРИКССаммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое проводилось в России
В саммите БРИКС в Казани 22–24 октября примут участие представители 32 стран, они уже подтвердили свое участие. Причем 24 страны, приглашенные на саммит, будут представлены лидерами государств. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков, возглавляющий организационный комитет по подготовке к саммиту. «Если говорить об этом казанском мероприятии, на мой взгляд, оно может превратиться в самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в нашей стране», – подчеркнул Ушаков.
Приглашения на саммит были направлены в 38 государств – и членам БРИКС, и тем странам, которые хотят сотрудничать с организацией, рассказал Ушаков. На сегодняшний день 32 страны уже подтвердили свое участие. «Отмечу, что из этих 32 стран 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани. Восемь стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами», – сказал помощник президента, добавив, что надеется на расширение круга участников.
«Естественно, подтвердили свое участие все государства – члены БРИКС. Причем девять из них будут на высшем уровне, и одна страна – это Саудовская Аравия – направит министра иностранных дел», – сказал Ушаков. По его словам, Россия, как хозяйка мероприятия, пригласила лидеров стран СНГ, все они подтвердили свое участие. Также пригласили те государства, которые председательствуют в региональных интеграционных объединениях в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке.
В саммите также будут участвовать генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития Дилма Руссефф. «Высокий уровень и масштабная географическая представленность на казанском саммите свидетельствует о роли и месте БРИКС на международной арене и растущем интересе к этому объединению со стороны стран, проводящих независимую и самостоятельную внешнюю политику», – считает Ушаков.
Саммит БРИКС будет состоять из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Основные мероприятия стран – членов БРИКС пройдут 22 октября и в первой половине дня 23 октября. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Мероприятия этого формата будут проходить со второй половины дня 23 октября и 24 октября.
У президента России Владимира Путина запланировано на саммите около 20 двусторонних встреч, в том числе со всеми крупными и важными странами, которые будут участвовать в саммите. «Мне здесь уже хочется заранее пожалеть нашего президента. Очень много встреч. И мы начнем их проводить уже 21 октября. И все они продлятся до позднего вечера 24 октября», – сказал Ушаков.
Возможное расширение БРИКС
В ходе подготовки к саммиту обсуждалось создание категории «государство-партнер» БРИКС. По словам Ушакова, число желающих подключиться в той или иной форме к сотрудничеству с БРИКС растет. Сейчас 34 государства проявляют интерес или к полномасштабному членству, или к сотрудничеству в разной форме. «Двери БРИКС для государств-единомышленников, которые разделяют основные принципы и цели нашего объединения, открыты. Что касается новой возможной волны расширения объединения, на этот счет есть разные точки зрения. И пока еще в рамках объединения мы не имеем единого подхода», – заметил Ушаков. По его словам, некоторые страны считают, что следует остановиться на десятке и повременить с расширением, другие выступают за прием новых членов и даже называют конкретные страны, которые могли бы стать членами организации. «Это непростой вопрос, и им, конечно, лидеры (государств – членов БРИКС) займутся в ходе казанского саммита», – сказал Ушаков. Сейчас вопрос о категории «государство-партнер» БРИКС продолжает обсуждаться, как и текст декларации, которая будет принята по итогам саммита в Казани, отметил помощник президента.
Россия, в частности, поддерживает именно появление категории «государство-партнер» БРИКС, рассказал Ушаков: «Формула "страна-партнер" – весьма подходящая в настоящей ситуации, когда количество резко увеличилось в ходе саммите в ЮАР. Сейчас уже 10 стран [являются членами БРИКС]. Мы всячески способствуем, чтобы эти страны плавно вписались во все формы сотрудничества в рамках БРИКС. Поэтому сейчас удобнее было бы подключать новых членов как государства-партнеры». Россия считает, что в качестве стран-партнеров БРИКС можно рассмотреть заявки от стран СНГ, добавил он. «Если более широко посмотреть, то я бы считал, что, конечно, авторитету БРИКС способствовало, если бы то или иное место в нашем сотрудничестве заняла такая страна Индонезия. Это огромная страна – и по территории, и по населению, ведущее мусульманское государство. Но здесь, конечно, окончательное решение зависит от руководства этой страны», – сказал Ушаков.
Помощник президента также рассказал, что на страны, которые приняли решение участвовать в саммите, оказывалось давление со стороны Запада. «Естественно, без давления на те или иные страны здесь не обошлось, – сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов. – Но, как я уже отметил, представительство, в том числе африканских стран, весьма высокое». Он предположил, что давление будет оказываться «по-прежнему». «Наверно, не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита. Это совершенно очевидно», – подчеркнул Ушаков.
Подготовка к саммиту
Саммит БРИКС пройдет уже в 16-й раз. Но это будет первый саммит в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР) присоединились еще пять – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия. «Казанское мероприятие, конечно, пик, если хотите, кульминация российской вахты в БРИКС, в этом важнейшем межгосударственном объединении», – сказал Ушаков. Россия председательствует в БРИКС с 1 января 2024 г., она приняла эстафету у ЮАР. По словам помощника президента, в том, что России выпала честь заняться пропиской в объединении новых членов, просматривается «некоторый символизм», поскольку Россия стояла у истоков создания БРИКС.
В 2006 г. по инициативе Путина прошла встреча руководителей России, Индии, Китая, а через несколько месяцев на сессии Генассамблеи ООН была проведена министерская встреча, и к трем странам присоединилась Бразилия. В 2009 г. в Екатеринбурге состоялся первый саммит. В 2011 г. к объединению присоединилась ЮАР. «Название, несмотря на то что теперь членов не пять, а десять, было решено сохранить. Это понятно, потому что если идти по буквам и пытаться вместить в название наименование десяти стран, то это уже будет не аббревиатура, а абракадабра», – заметил Ушаков.
Участие в БРИКС – один из важнейших приоритетов во внешней политике России, сказал Ушаков. Он напомнил, что в 2015 г., когда саммит проходил в Уфе, логотип председательства России представлял собой пять кирпичей, поскольку созвучное названию саммита слово bricks переводится с английского языка как «кирпичи». «То, чем занимается БРИКС, – это возведение постепенно, по кирпичику, моста к более демократическому и справедливому мироустройству. Никто не может сейчас отрицать, что и в составе пятерки, и в расширенном составе БРИКС – это структура, с которой нельзя не считаться», – заявил Ушаков. Он отметил, что страны десятки занимают свыше 30% земной суши, обладают 45% мирового населения, обеспечивают свыше 40% всей добычи нефти в мире и около четверти мирового экспорта товаров. По прогнозам, к 2028 г. ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности будет составлять 37% от общемирового, в то время как «большая семерка» «просядет» до 27%, сказал Ушаков. «Мы считаем, что БРИКС – это прообраз многополярности, структура, объединяющая Глобальный Юг и Восток на принципах суверенности и взаимного уважения», – подчеркнул он.
В начале года было выпущено обращение Путина, в котором был провозглашен девиз российского председательства в БРИКС – «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». С начала года работает оргкомитет по подготовке к саммиту. Ушаков сказал, что 15 октября он как председатель оргкомитета посетит Казань, чтобы убедиться, что все готово к мероприятию. Приоритеты работы были зафиксированы в утвержденной президентом России концепции российского председательства в БРИКС на 2024 г.
Был подготовлен план мероприятий, который ориентирован на то, чтобы обеспечить более плавное вхождение новых государств – членов БРИКС в многоуровневую архитектуру сотрудничества, отметил Ушаков. По его словам, этот план включает около 250 встреч, форумов и других мероприятий. К середине октября план реализован на 85%, проведено около 200 мероприятий, в том числе свыше 20 – на министерском уровне. Среди таких мероприятий – совещание министров иностранных дел стран БРИКС, заседание высоких представителей стран БРИКС в области безопасности, форум председателей Верховных судов, парламентский форум стран БРИКС, заседание министров экономики и энергетики и др. А 18 октября в Москве пройдет деловой форум БРИКС, где планируется выступление Путина.
«Наше председательство, естественно, уделяло большое внимание реализации финансового трека в рамках БРИКС. Минфин России совместно с Центробанком обсуждают с партнерами по объединению проект общебриксовской финансовой платформы, специальной клиринговой инфраструктуры и перестраховочной компании БРИКС. Их запуск позволит расширить практику расчетов в национальных валютах и снизить издержки во взаимной торговле», – сказал Ушаков.