Кто может приехать на саммит БРИКС в Казани

Кто может приехать на саммит БРИКС в КазаниМИД анонсировал Эрдогана, всех лидеров БРИКС и паузу обсуждений нового расширения
Свое участие в саммите БРИКС, который в 2024 г. пройдет 22–24 октября в Казани, уже подтвердили представители более 30 государств, а также некоторые руководители международных организаций. Об этом 3 октября рассказал на пресс-конференции, посвященной грядущему мероприятию, заместитель министра иностранных дел, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
Правда, среди конкретных персоналий он назвал лишь двоих: президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Нового банка развития, экс-президента Бразилии, первую в истории этой страны женщину во главе государства Дилму Русеф. Раскрывать информацию об остальных гостях Рябков посчитал делом «не по его чину». По его словам, ближе к саммиту они будут названы представителями администрации президента России.
Впрочем, Рябков в начале своего выступления назвал 10 нынешних стран – участниц БРИКС, включая пять новых членов, среди которых Саудовская Аравия, власти которой посылали в начале 2024 г. неоднозначные сигналы о своем статусе в этом клубе. А чуть позже дипломат заявил, что все они будут представлены на высшем уровне. Таким образом, следуя этой логике, в Казань должны будут прибыть, кроме хозяина саммита Владимира Путина, также председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али и саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд.
Говоря о приезде Эрдогана, Рябков, по сути, подтвердил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС, но пока ее лидер будет участвовать в мероприятиях в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Для решения о принятии той или иной страны в объединение нужно добиться консенсуса среди всех его участников, напомнил дипломат.
Известно, что в Казани предполагается обсуждение и украинского конфликта, по которому у Эрдогана не самая близкая позиция к Москве. Буквально в сентябре, на мероприятии украинской «Крымской платформы» (запущенная в 2021 г. дипломатическая инициатива Киева в поддержку возвращения Крыма под свой контроль. – «Ведомости»), он выступил с поддержкой целей этого формата.
При этом Россия не видит сейчас «никакой возможности для прямых контактов с Киевом», но готова рассматривать разнообразные предложения по урегулированию, в том числе от стран БРИКС. Аналогично Рябков сказал, что Россия отвергает все переговоры по стратегической стабильности с США, к которым там призывают, без предварительных условий. Москва не будет идти на диалог безотносительно общего контекста ситуации, пока «США не пересмотрят свой крайне враждебный курс на нанесение нам стратегического поражения». Россия видит желание Вашингтона добиться введения ограничения на ее ядерный арсенал при одновременном выведении за скобки ядерных вооружений его европейских союзников.
Перспективы дальнейшего расширения БРИКС не находятся на повестке дня грядущего форума в России (всего свое желание присоединиться к клубу или наладить с ним тесное сотрудничество высказало около 40 стран. – «Ведомости»), так как в объединении хотят сначала полноценно завершить интеграцию присоединившихся с 1 января 2024 г. стран. «Но двери в БРИКС остаются открытыми», – заверил Рябков.
Требований к «абитуриентам» – странам, желающим стать новыми членами БРИКС, не будет, но будут некоторые критерии. Им, по словам Рябкова, необходимо проводить суверенный курс, играть значимую роль в международных и региональных делах, выстраивать со странами БРИКС добрососедские и добрые отношения и не присоединяться к санкциям в отношении членов клуба. В Казани будет представлен доклад о возможном новом статусе «партнера БРИКС».
Существуют в БРИКС и проблемы, не стал отрицать Рябков, так как национальные интересы стран-участниц «совпадают не во всем» (в том числе и в финансовой сфере, из-за чего пока не приходится говорить о единой валюте). Шерпа, в частности, привел и экспертное «дискуссионное» мнение о том, что принятие решений принципом консенсуса может быть «тормозом развития» БРИКС.
Уже покидая пресс-конференцию, Рябков усилил послание западным контрагентам, отвечая на вопрос о схожести нынешней международной обстановки с Карибским кризисом. «Сейчас опасность прямого вооруженного столкновения ядерных держав нельзя недооценивать. То, что происходит, не имеет аналогов в прошлом, мы движемся по неисследованной политической и военно-политической территории, и права на ошибку у наших оппонентов просто быть не может. Потому что ценой этой ошибки может стать катастрофа», – сказал замминистра с едва проскользнувшими эсхатологическими нотками в голосе.
При этом в МИДе уверены, что Россия действует «уверенно и абсолютно безошибочно».
Риск превращения БРИКС в рыхлый и не принимающий никаких решений почетный клуб стран существует, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Главный вопрос – как будет развиваться институционализация объединения и насколько удастся вывести организацию за рамки дискуссионной площадки. Будут сделаны и шаги в направлении расширения, пусть и не такие, которые были на саммите в Йоханнесбурге в 2023 г., когда в организацию приняли сразу несколько новых членов. По словам Кортунова, можно ожидать, что более четко будет определен статус страны – партнера БРИКС, который, вероятно, будет восприниматься как статус кандидата на вступление.
«На паузу вопрос расширения не поставить. В Казань едут лидеры, надеющиеся на включение в организацию в том или ином статусе», – заключил эксперт.