Кто может приехать на саммит БРИКС в Казани

При этом Россия не видит сейчас «никакой возможности для прямых контактов с Киевом», но готова рассматривать разнообразные предложения по урегулированию, в том числе от стран БРИКС. Аналогично Рябков сказал, что Россия отвергает все переговоры по стратегической стабильности с США, к которым там призывают, без предварительных условий. Москва не будет идти на диалог безотносительно общего контекста ситуации, пока «США не пересмотрят свой крайне враждебный курс на нанесение нам стратегического поражения». Россия видит желание Вашингтона добиться введения ограничения на ее ядерный арсенал при одновременном выведении за скобки ядерных вооружений его европейских союзников.