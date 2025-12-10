Газета
Путин посетит Ашхабад к 30-летию нейтралитета Туркмении

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин посетит столицу Туркмении с 11 по 12 декабря. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе визита он примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

Также глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.

Прошлый визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда глава государства принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который был посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Путин отмечал, что идеи Фраги востребованы в «нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами».

До визита в 2024 г. Путин был в Туркмении в 2022 г. Тогда страна стала первой, которую президент РФ посетил после начала спецоперации на Украине.

