Путин посетит Ашхабад к 30-летию нейтралитета Туркмении
Президент РФ Владимир Путин посетит столицу Туркмении с 11 по 12 декабря. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе визита он примет участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
Также глава государства проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств.
Прошлый визит Путина в Ашхабад состоялся в октябре 2024 г. Тогда глава государства принял участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который был посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.
Путин отмечал, что идеи Фраги востребованы в «нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами».
До визита в 2024 г. Путин был в Туркмении в 2022 г. Тогда страна стала первой, которую президент РФ посетил после начала спецоперации на Украине.