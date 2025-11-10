Песков назвал заблуждением мнение о способности Украины выиграть на поле боя

Песков назвал заблуждением мнение о способности Украины выиграть на поле бояСтраны ЕС «раззадоривают» Киев, считают в Кремле
Мнение о том, что Украина может выиграть конфликт с Россией на поле боя, является «самым глубоким заблуждением», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, мы хотим, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он может завершиться тогда, когда Россия достигнет тех целей, которые ставила изначально. Для нас приоритетно достижение целей политико-дипломатическими методами. Сейчас сложилась пауза, ситуация зависла не по нашей вине», – подчеркнул представитель Кремля.
По мнению Пескова, страны Евросоюза (ЕС) «раззадоривают» Киев и вселяют уверенность, что Украина якобы может выиграть военными средствами. Он напомнил, что доказательством обратного исхода становится текущая ситуация на фронтах.
9 ноября портал Axios писал со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США, что приостановка работы правительства США (шатдаун) привела к задержкам в экспорте американского оружия союзникам по НАТО и Украине. Задержки затронули поставки реактивных систем залпового огня на колесном шасси HIMARS и систем ПРО Aegis, а также ракет AMRAAM Дании, Хорватии и Польше.
7 ноября президент США Дональд Трамп признал, что Украина действительно потеряла значительную часть территорий в ходе конфликта, погибло много людей. При этом он отметил, что ожидает урегулирования «в ближайшем будущем».