Песков назвал заблуждением мнение о способности Украины выиграть на поле боя

«Разумеется, мы хотим, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он может завершиться тогда, когда Россия достигнет тех целей, которые ставила изначально. Для нас приоритетно достижение целей политико-дипломатическими методами. Сейчас сложилась пауза, ситуация зависла не по нашей вине», – подчеркнул представитель Кремля.