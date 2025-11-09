Газета
Шатдаун привел к нарушению поставок оружия США странам НАТО и Украине

По данным Axios, речь идет в том числе о задержке отправки РСЗО HIMARS
Приостановка работы правительства США (шатдаун) привела к задержкам в экспорте американского оружия союзникам по НАТО и Украине, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепа США. 

Задержки затронули поставки реактивных систем залпового огня на колесном шасси HIMARS и систем ПРО Aegis, а также ракет AMRAAM Дании, Хорватии и Польше.

Axios указывает, что конечный пункт назначения экспорта неясен, но поставки оружия союзникам по НАТО часто перенаправляются на помощь Украине.

Когда и чем закончится шатдаун в США

Политика / Международные новости

«На самом деле это наносит большой вред как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности, затрудняя доставку многих из этих критически важных возможностей за рубеж», – сказал собеседник издания.

Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить годовой бюджет и временное финансирование на фоне разногласий между партиями. Американский лидер Дональд Трамп обвинил в приостановке правительства политических оппонентов из Демократической партии.

5 ноября Bloomberg писал, что каждая неделя простоя в среднем обходится экономике в $15 млрд. Ущерб может быть большим, поскольку экономика США находится в более уязвимом состоянии, чем семь лет назад, когда был предыдущий шатдаун.

