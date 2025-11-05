Bloomberg: шатдаун правительства США обходится экономике в $15 млрд каждую неделю

В прошлые периоды временной остановки финансирования экономический эффект быстро компенсировался: сотрудники получали выплаты с задержкой. Сейчас экономисты предупреждают, что ущерб может быть большим. Экономика США находится в более уязвимом состоянии, чем семь лет назад, а многие граждане обеспокоены инфляцией и ситуацией на рынке труда.