Bloomberg: шатдаун правительства США обходится экономике в $15 млрд каждую неделю
Приостановка работы федерального правительства в США стала самой продолжительной в истории страны, и ее завершение пока не просматривается. Каждая неделя простоя в среднем обходится экономике в $15 млрд, пишет Bloomberg.
Шатдаун длится уже 36 дней и превзошел предыдущий рекорд, установленный в начале 2019 г., во время первого срока президента США Дональда Трампа. По данным агентства, последствия текущего кризиса выходят далеко за рамки невыплат зарплат федеральным служащим.
В прошлые периоды временной остановки финансирования экономический эффект быстро компенсировался: сотрудники получали выплаты с задержкой. Сейчас экономисты предупреждают, что ущерб может быть большим. Экономика США находится в более уязвимом состоянии, чем семь лет назад, а многие граждане обеспокоены инфляцией и ситуацией на рынке труда.
По оценкам экспертов, если шатдаун затянется, экономический рост в четвертом квартале может снизиться на 2 п. п.
3 ноября стало известно, что администрация Трампа согласилась профинансировать продовольственные талоны на период продолжения шатдауна. Это решение последовало за судебным предписанием, согласно которому Белому дому запрещено прекращать выплаты по программе SNAP, обеспечивающей продовольственную поддержку примерно 42 млн жителей США.