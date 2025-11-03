Газета
Администрация Трампа согласилась выделить средства на продовольственные талоны

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа заявила федеральному судье в Род-Айленде, что направит миллиарды долларов из резервных фондов для оплаты продовольственной программы SNAP во время продолжающегося шатдауна правительства. Об этом сообщает CNBC.

В судебном документе администрация сообщила, что отклонила предложение судьи Джека Макконнелла о полной выплате пособий за ноябрь за счет средств из программы детского питания и других фондов.

Ранее в пятницу судья Макконнелл постановил, что администрация Трампа не может прекратить выплаты по программе SNAP, которая обеспечивает продовольственными талонами около 42 млн американцев.

До решения суда администрация отвергала возможность использования резервных фондов, утвержденных конгрессом, для финансирования продовольственных талонов во время шатдауна.

