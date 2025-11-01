Более 40 млн американцев могут не получить талоны на еду по программе SNAP
Американцы могут столкнуться с задержкой выплат по программе льготной покупки продуктов (SNAP), передает CNN. Сейчас в программе участвуют порядка 42 млн граждан США.
Программа SNAP предназначена для оказания помощи при покупке продуктов питания. Пособия по программе SNAP иногда еще называются «продовольственными талонами» или «талонами на продукты».
«Миллионы американцев все еще могут столкнуться с задержками в выплате пособий, которые должны были начаться [1 ноября], но были сорваны из-за приостановки работы правительства», – говорится в сообщении.
В частности, около 3 млн человек должны были получить свои продовольственные талоны 1 ноября, к 5 ноября – до 13,7 млн человек, а к 10 ноября – до 26,6 млн.
Как отметила научный сотрудник по экономическим исследованиям в Институте Брукингса Лорен Бауэр, хороших альтернатив талонам на питание немного. Американцы могут обращаться в продовольственные пункты и другие общественные программы, но эти группы «в последние годы испытывают давление из-за роста цен на продукты питания и возросшей потребности», указала эксперт.
Остановка работы правительства (шатдаун) создает дополнительную нагрузку на и «без того перегруженную систему» экстренного продовольственного снабжения, подтвердила генеральный директор ассоциации продовольственных банков Feeding Texas Селия Коул.
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс Штатов не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно.
Президент США Дональд Трамп обвинил в шатдауне оппонентов из Демократической партии. На следующий день после старта шатдауна Трамп заявил, что в США уже начались увольнения государственных служащих.