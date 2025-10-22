Остановка работы правительства США стала второй по продолжительности в истории
Остановка работы правительства США, которая длится уже 22 дня, стала второй по продолжительности в истории страны, сообщает Bloomberg. Причиной тупика стало разногласие между республиканцами и демократами по вопросу продления субсидий на здравоохранение.
По данным издания, президент США Дональд Трамп намерен отправиться в поездку в Азию в конце недели, однако законодатели опасаются, что шатдаун может продлиться до ноября и превысить рекордный 35-дневный период приостановки работы правительства, произошедший во время его первого срока.
Встреча Трампа с республиканцами в сенате 21 октября лишь укрепила решимость партии не идти на уступки. Демократы настаивают, чтобы конгресс одобрил помощь 22 млн американцев, чьи страховые взносы по медицинскому страхованию резко возрастут в январе. «Наше послание было очень простым: мы не позволим им шантажировать нас этим безумным планом», – заявил Трамп.
Лидеры демократов в сенате и палате представителей, Чак Шумер и Хаким Джеффрис, запросили встречу с президентом до его поездки, но Трамп отказался, заявив, что переговоры возможны только после возобновления работы правительства.
Республиканцы обещают провести голосование по вопросу расширенных субсидий после окончания шатдауна, но демократы выражают сомнение, что палата представителей действительно примет такое решение.
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из демократической партии.