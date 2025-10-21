Газета
Главная / Политика /

Рейтинг одобрения Трампа вырос, несмотря на шатдаун

Ведомости

Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос несмотря на приостановку работы правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным опроса агентства, который проводился последние шесть дней, уровень доверия Трампу вырос на два пункта и составляет теперь 42%. Как отмечается, рейтинг президента с апреля колеблется на уровне 40–44%.

Также большинство опрошенных (50%) считают, что главная вина в шатдауне лежит на руководстве конгресса США из республиканской партии. 43% называют виновными демократов.

Шатдаун в США наступил 1 октября, это была первая приостановка работы правительства страны с 2019 г. Она произошла после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день Трамп заявил, что из-за шатдауна в США уже начались увольнения государственных служащих, а ответственность за него лежит на политических оппонентах из демократической партии.

