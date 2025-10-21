Рейтинг одобрения Трампа вырос, несмотря на шатдаун

Шатдаун в США наступил 1 октября, это была первая приостановка работы правительства страны с 2019 г. Она произошла после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день Трамп заявил, что из-за шатдауна в США уже начались увольнения государственных служащих, а ответственность за него лежит на политических оппонентах из демократической партии.