Трамп обвинил демократов в шатдауне и заявил о сокращении их программ

Ведомости

Демократы, допустившие приостановку правительства США, не осознавали, что это приведет к сокращению их программ, заявил президент Дональд Трамп в программе Sunday Morning Future на Fox News.

«Я думаю, они могли бы остаться в стороне навсегда, если честно. Сейчас мы сокращаем программы демократов, которые нам не нужны <...> Они допустили одну ошибку. Они не осознавали, что это дает мне право сокращать программы, которые республиканцы никогда не хотели», – сказал Трамп, добавив, что речь идет о «раздаче подарков, программах социального обеспечения и так далее». 

По словам президента США, решение коснется проекта, за который лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер «боролся 15 лет». Трамп также заявил, что «заморозил» миллиарды федеральных долларов, выделенных на проект Gateway. Инициатива предполагает финансирование нового железнодорожного туннеля под рекой Гудзон, соединяющего Нью-Джерси и Нью-Йорк.

Почему фондовые рынки США растут, несмотря на шатдаун

Инвестиции / Рынки

Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Это произошло после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно. На следующий день Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из демократической партии. 

