Когда и чем закончится шатдаун в США

Когда и чем закончится шатдаун в СШАДональд Трамп и республиканцы рискуют обозлить американский электорат
Около половины американцев – 45% – обвиняют президента США Дональда Трампа и его однопартийцев-республиканцев в конгрессе в приостановке работы правительства, которое произошло 1 октября (начало финансового года) в связи с отсутствием утвержденного годового бюджета или временного финансирования. Об этом говорится в совместном социологическом исследовании газеты The Washington Post, телеканала CNN и агентства Ipsos, проведенном в период с 24 по 28 октября. Ровно 75% опрошенных волнует ситуация с шатдауном. На этом фоне 63% американских граждан недовольны подходом Трампа к управлению федеральным правительством. Демократов в шатдауне винят 33% граждан.
На протяжении месяца республиканцы в сенате 13 раз (к 31 октября) пытались утвердить законопроект, который позволил бы возобновить работу правительства. Но им постоянно недоставало несколько голосов, несмотря на наличие у партии обычного большинства (53 мандата из 100), необходимого для утверждения бюджетного законопроекта. Дело в том, что, перед тем как голосовать по документу, его нужно вынести на голосование – для этого нужно 60 голосов. Иначе говоря, республиканцам в любом случае нужно просить помощи у демократов.
В связи с этим 30 октября в своей соцсети Truth Social Трамп призвал своих однопартийцев отменить существующие правила законотворчества в сенате: «Так как демократы окончательно свихнулись, у нас остается единственный выбор <...> избавиться от филибастера (так называют действие по предотвращению вынесения законопроекта на голосование. – «Ведомости») и сделать Америку снова великой». То есть Трамп предложил обойти процесс вынесения на голосование и сразу проголосовать по бюджетной инициативе. Но пока его призыв не получил поддержку, так как республиканцы традиционно используют филибастер (как сейчас это делают демократы), когда сами оказываются в меньшинстве.
Во время шатдауна приостанавливается работа федеральных ведомств, национальных парков, сотрудники правительства, включая военных, не получают зарплату или отправляются в отпуск. Ограничиваются возможность оформления кредитов для малого бизнеса и доступ к социальным услугам, налоговая служба не сможет проводить аудиты, а в посольствах США по всему миру отменят большинство запланированных публичных мероприятий.
Как подчеркивало в начале октября издание Axios, значительная часть сотрудников федерального правительства все равно продолжит работать, но бесплатно. После завершения шатдауна, согласно законодательству, всем должны будут возместить зарплату. По приблизительным данным портала USA Facts на ноябрь 2024 г., на федеральное правительство США работает больше 3 млн человек. По данным беспартийной НКО Bipartisan Policy Center, опубликованным 14 октября, около 1,4 млн гражданских служащих федерального правительства не получают зарплату. При этом приблизительно половина из них отправлена в неоплачиваемый отпуск.
В отдельных случаях администрации Трампа удалось перенаправить средства и выплатить зарплаты – например, сотрудникам министерства внутренней безопасности или военным. Последние смогли получить часть денег благодаря частному пожертвованию в $130 млн.
Несмотря на рейтинговые потери, практические проблемы больше испытывают демократы, говорит руководитель «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. Эксперт объяснил, что в отсутствие полностью функционирующего правительства Трамп пытается продолжить увольнение неугодных кадров [по программе сокращения федерального правительства], приостановить некоторые из социальных программ [например, продовольственные талоны по программе SNAP].
Что касается увольнений, то 15 октября федеральная судья Сьюзан Иллстон постановила временно запретить осуществлять увольнения в период шатдауна. В ночь на 29 октября она решила сделать это постановление бессрочным. Ожидается, что администрация Трампа попытается оспорить постановление Иллстон. За последние почти 50 лет самый продолжительный шатдаун случился в первый срок Трампа (2017–2021) и длился 35 дней. По мнению Минченко, стороны могут прийти к соглашению в течение месяца.
Трамп не хочет пока сдавать позиции и намерен тянуть шатдаун в течение ноября, хотя республиканцы готовы структурировать схему законопроекта, который мог бы найти поддержку у демократов хоть завтра, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. По его мнению, Трамп надеется протолкнуть отказ от филибастера, что позволит ему минимизировать участие демократов в процессе принятия решений и даст большую свободу рук республиканцам.