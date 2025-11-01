Когда и чем закончится шатдаун в США

В связи с этим 30 октября в своей соцсети Truth Social Трамп призвал своих однопартийцев отменить существующие правила законотворчества в сенате: «Так как демократы окончательно свихнулись, у нас остается единственный выбор <...> избавиться от филибастера (так называют действие по предотвращению вынесения законопроекта на голосование. – «Ведомости») и сделать Америку снова великой». То есть Трамп предложил обойти процесс вынесения на голосование и сразу проголосовать по бюджетной инициативе. Но пока его призыв не получил поддержку, так как республиканцы традиционно используют филибастер (как сейчас это делают демократы), когда сами оказываются в меньшинстве.