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Bloomberg: Украина разработала дрон-камикадзе для ударов вглубь России

Ведомости

Украинская компания SkyFall разработала новый дальнобойный беспилотник-камикадзе, предназначенный для нанесения ударов по России на дистанции не менее 600 км. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителей компании.

Как сообщили разработчики, новый беспилотник выполнен по схеме с неподвижным крылом и оснащен пропеллерным двигателем. Размах его крыльев составляет около 3,5 м. Представители SkyFall отметили, что производство нового аппарата должно стартовать в течение нескольких месяцев. Кроме того, компания завершает испытания модернизированной версии беспилотника P1-SUN, которая будет отличаться более высокой скоростью и полной автономностью.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит от Вашингтона ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в ближайшие дни. Отдельно украинскому лидеру удалось договориться по поставкам ракет для системы с европейскими странами, но «там пока еще нет конкретных дат», добавил он. Кроме того, Украине передана лицензия на производство Patriot. О планах передать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot Трамп говорил 8 июля на совместной пресс-конференции с украинским лидером на полях саммита НАТО.

20 июня The Telegraph со ссылкой на источники в минобороны Великобритании писала, что страна испытала новое дальнобойное оружие, которое планирует передать Украине. По данным издания, в январе 2026 г. британское военное ведомство объявило о разработке для вооруженных сил Украины высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью свыше 500 км. Издание отмечает, что новые ракеты будут оснащены боеголовкой массой около 250 кг. Максимальная скорость полета достигает 600 км/ч. Работы по проекту велись тремя британскими компаниями – MBDA (производитель ракет Storm Shadow), MGI Engineering и Rotron Aerospace.

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