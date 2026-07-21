Bloomberg: Украина разработала дрон-камикадзе для ударов вглубь России

9 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит от Вашингтона ракеты для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в ближайшие дни. Отдельно украинскому лидеру удалось договориться по поставкам ракет для системы с европейскими странами, но «там пока еще нет конкретных дат», добавил он. Кроме того, Украине передана лицензия на производство Patriot. О планах передать Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot Трамп говорил 8 июля на совместной пресс-конференции с украинским лидером на полях саммита НАТО.