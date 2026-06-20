Telegraph: Британия испытала новые ракеты большой дальности для ВСУ
Великобритания испытала новое дальнобойное оружие, которое планирует передать Украине. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в минобороны страны.
По данным издания, в январе 2026 г. британское военное ведомство объявило о разработке для Вооруженных сил Украины высокоточных баллистических ракет Nightfall с дальностью свыше 500 км. Их испытали на полигоне на Гебридских островах, в ближайшие месяцы запланированы дополнительные проверки.
Издание отмечает, что новые ракеты будут оснащены боеголовкой массой около 250 кг. Максимальная скорость полета достигает 600 км/ч. Работы по проекту велись тремя британскими компаниями – MBDA (производитель ракет Storm Shadow), MGI Engineering и Rotron Aerospace.
Первоначальные контракты в рамках проекта под условным названием Project Brakestop оценивали примерно в 5 млн фунтов стерлингов (около $7 млн), однако позже в него инвестировали еще около 15 млн фунтов.
Зимой Великобритания также начала разработку дронов-перехватчиков Octopus, предназначенных для борьбы с российскими дронами. Страна планирует производить тысячи таких дронов в месяц.
10 июня представитель украинского МИДа Георгий Тихий заявил, что Украина обсуждает с союзниками покупку ракет для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо их утилизации. Речь идет о ракетах для систем Patriot PAC-2 и PAC-3, а также боеприпасах для других систем.