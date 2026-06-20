Telegraph: Британия испытала новые ракеты большой дальности для ВСУ

10 июня представитель украинского МИДа Георгий Тихий заявил, что Украина обсуждает с союзниками покупку ракет для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо их утилизации. Речь идет о ракетах для систем Patriot PAC-2 и PAC-3, а также боеприпасах для других систем.