Киев попросил у партнеров просроченные ракеты для систем ПВО

9 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил что Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины. 4 июня Bloomberg писал, что Киев запросил у Берлина «десятки» дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил ФРГ. Киев намерен получить ракеты в 2026 г. Предполагается, что ракеты будут доставлены сейчас, а взамен Украина обязуется позже отдать бундесверу такие же ракеты, которые произведет в будущем.