Киев попросил у партнеров просроченные ракеты для систем ПВО
Украина обсуждает с союзниками покупку ракет для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо их утилизации. Об этом заявил представитель украинского МИДа Георгий Тихий.
По его словам, Киев нашел ряд ракет-перехватчиков с истекающим через определенное время сроком годности. Ведутся активные переговоры для их получения.
«После того как у ракет истекает срок годности, их нужно или передать производителю или утилизировать, а мы предлагаем передать их Украине», – заявил Тихий на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат уточнил, что имеются в виду ракеты для систем Patriot PAC-2 и PAC-3, а также боеприпасы для других систем. Республика вместе с тем все еще ищет источники финансирования для закупки и ракет с истекающим сроком годности, и более «свежих» боеприпасов, о поставках которых уже есть договоренность.
9 июня министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил что Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для вооруженных сил Украины (ВСУ). Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины. 4 июня Bloomberg писал, что Киев запросил у Берлина «десятки» дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил ФРГ. Киев намерен получить ракеты в 2026 г. Предполагается, что ракеты будут доставлены сейчас, а взамен Украина обязуется позже отдать бундесверу такие же ракеты, которые произведет в будущем.