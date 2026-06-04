Bloomberg: Украина попросила у Германии дополнительные ракеты для Patriot
Украина запросила у Германии «десятки» дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил ФРГ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Собеседники издания рассказали, что Киев намерен получить ракеты в 2026 г. Предполагается, что ракеты будут доставлены сейчас, а взамен Украина обязуется позже отдать Бундесверу такие же ракеты, которые произведет в будущем.
Агентство отмечает, что правительство Германии рассматривает просьбу Украины, пока не приняв решение. Итоговый ответ могут объявить в преддверии саммита НАТО в июле или непосредственно во время его проведения, рассказал один из собеседников Bloomberg.
31 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Германии еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Тогда он отметил, что Киеву также необходимы ракеты к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки.
27 мая Зеленский также направил президенту США Дональду Трампу письмо, в котором предупредил о критическом ухудшении ситуации с противовоздушной обороной Украины на фоне резкого увеличения числа атак российских баллистических ракет. Он подчеркнул, что нынешние объемы поставок по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) больше не соответствуют реалиям на поле боя.