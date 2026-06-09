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Германия может выделить еще 300 млн евро на боеприпасы для Украины

Ведомости

Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для ВСУ, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яромиром Зуной.

«Германия, как я уже объявил вам сегодня, примет участие в этой инициативе, выделив еще 300 млн евро. Это примерно 50 000 снарядов дальнобойной артиллерии», – сказал он (цитата по ТАСС).

Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины.

4 июня агентство Bloomberg сообщило, что Украина запросила у Германии «десятки» дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил ФРГ. Собеседники рассказали изданию, что Киев намерен получить ракеты в 2026 г. Предполагается, что ракеты будут доставлены сейчас, а взамен Украина обязуется позже отдать Бундесверу такие же ракеты, которые произведет в будущем.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от ФРГ еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Тогда он отметил, что Киеву также необходимы ракеты к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки.

Российская сторона критикует поставки вооружений на Украину европейскими странами. 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование конфликта наступило бы быстрее, если бы страны прекратили поставлять оружие Киеву.

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