Германия может выделить еще 300 млн евро на боеприпасы для Украины

4 июня агентство Bloomberg сообщило, что Украина запросила у Германии «десятки» дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил ФРГ. Собеседники рассказали изданию, что Киев намерен получить ракеты в 2026 г. Предполагается, что ракеты будут доставлены сейчас, а взамен Украина обязуется позже отдать Бундесверу такие же ракеты, которые произведет в будущем.