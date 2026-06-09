Германия может выделить еще 300 млн евро на боеприпасы для Украины
Германия планирует направить еще 300 млн евро на финансирование поставок снарядов для ВСУ, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Яромиром Зуной.
«Германия, как я уже объявил вам сегодня, примет участие в этой инициативе, выделив еще 300 млн евро. Это примерно 50 000 снарядов дальнобойной артиллерии», – сказал он (цитата по ТАСС).
Средства будут направлены в рамках инициативы Чехии по поставке снарядов для Украины.
4 июня агентство Bloomberg сообщило, что Украина запросила у Германии «десятки» дополнительных ракет для комплексов Patriot из запасов вооруженных сил ФРГ. Собеседники рассказали изданию, что Киев намерен получить ракеты в 2026 г. Предполагается, что ракеты будут доставлены сейчас, а взамен Украина обязуется позже отдать Бундесверу такие же ракеты, которые произведет в будущем.
31 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от ФРГ еще одну пусковую установку зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Тогда он отметил, что Киеву также необходимы ракеты к системам ПВО, чтобы иметь достаточно возможностей отражать атаки.
Российская сторона критикует поставки вооружений на Украину европейскими странами. 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование конфликта наступило бы быстрее, если бы страны прекратили поставлять оружие Киеву.