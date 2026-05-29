Песков: мир на Украине настанет быстрее без поставок оружия
Мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля положительно оценил решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие на Украину.
«Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение. И тогда быстрее бы мир настал», – сказал Песков (цитата по ТАСС).
27 мая пресс-секретарь лидера РФ также заявлял, что Евросоюз на словах допускает возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта, однако на практике продолжает поощрять продолжение боевых действий Киевом. При этом он подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин и российская сторона остаются открытыми к переговорам.
Схожую позицию 28 мая высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, российско-американская мирная инициатива по Украине сталкивается с трудностями прежде всего из-за отсутствия у Киева политической воли к мирному урегулированию и стремления к дальнейшей эскалации.
Шойгу отметил, что причиной такой позиции называют как влияние «партии войны» в Великобритании и Евросоюзе, так и внутренние проблемы Украины. По его словам, после завершения боевых действий украинским властям придется столкнуться с последствиями принятых ранее решений. Также он подчеркивал, что бюджет Украины полностью зависит от западной помощи, а без войны денег никто не выделит.