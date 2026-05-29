Песков: мир на Украине настанет быстрее без поставок оружия

Шойгу отметил, что причиной такой позиции называют как влияние «партии войны» в Великобритании и Евросоюзе, так и внутренние проблемы Украины. По его словам, после завершения боевых действий украинским властям придется столкнуться с последствиями принятых ранее решений. Также он подчеркивал, что бюджет Украины полностью зависит от западной помощи, а без войны денег никто не выделит.