CNY Бирж.10,5+0,38%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 573,49-0,4%RTSI1 135,89-0,4%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
Главная / Политика /

Песков: мир на Украине настанет быстрее без поставок оружия

Ведомости

Мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля положительно оценил решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие на Украину.

«Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение. И тогда быстрее бы мир настал», – сказал Песков (цитата по ТАСС).

МИД: для урегулирования конфликта Киеву необходимо искоренить его первопричины

Политика / Международные отношения

27 мая пресс-секретарь лидера РФ также заявлял, что Евросоюз на словах допускает возможность переговоров с Россией по урегулированию конфликта, однако на практике продолжает поощрять продолжение боевых действий Киевом. При этом он подчеркивал, что президент РФ Владимир Путин и российская сторона остаются открытыми к переговорам.

Схожую позицию 28 мая высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. По его словам, российско-американская мирная инициатива по Украине сталкивается с трудностями прежде всего из-за отсутствия у Киева политической воли к мирному урегулированию и стремления к дальнейшей эскалации.

Шойгу отметил, что причиной такой позиции называют как влияние «партии войны» в Великобритании и Евросоюзе, так и внутренние проблемы Украины. По его словам, после завершения боевых действий украинским властям придется столкнуться с последствиями принятых ранее решений. Также он подчеркивал, что бюджет Украины полностью зависит от западной помощи, а без войны денег никто не выделит.

