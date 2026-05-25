МИД: для урегулирования конфликта Киеву необходимо искоренить его первопричины

С начала года состоялось три раунда переговоров с участием РФ, США и Украины, последний – в Женеве 17–18 февраля. 18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас переговоры поставлены на паузу из-за конфликта на Ближнем Востоке. Москва при этом надеется на возобновление мирного процесса и продолжение посреднических усилий США.