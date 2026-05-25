МИД: для урегулирования конфликта Киеву необходимо искоренить его первопричины
Чтобы достичь устойчивого урегулирования конфликта на Украине, страна должна вернуться к позициям начала 1990-х гг., заявил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
«Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование возможно только путем искоренения первопричин конфликта. Украина должна вернуться к основам своей государственности начала 1990-х гг., когда международное сообщество признало ее независимость», – отметил дипломат.
Он также подчеркнул, Россия, в свою очередь, продолжает настаивать на договоренностях, которые были достигнуты в Анкоридже, а также на принципах, изложенных президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 г.
24 мая Полищук говорил, что у Москвы есть предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине.По его словам, российские эксперты подготовили конструктивные дополнения к документу из 27 пунктов и представят их на следующей встрече. Детали предложений дипломат не раскрыл.
С начала года состоялось три раунда переговоров с участием РФ, США и Украины, последний – в Женеве 17–18 февраля. 18 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас переговоры поставлены на паузу из-за конфликта на Ближнем Востоке. Москва при этом надеется на возобновление мирного процесса и продолжение посреднических усилий США.