Песков: урегулирование конфликта с Украиной сейчас поставлено на паузу

Песков: урегулирование конфликта с Украиной сейчас поставлено на паузуРоссия рассчитывает, что США возобновят миротворческие усилия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мирный процесс по Украине в настоящее время находится на паузе. Москва рассчитывает на его возобновление и на продолжение посреднических усилий США.
«Вы знаете, что в настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен. И мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия в этой связи и посреднические усилия», – сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что удары российских вооруженных сил наносятся только по военным или околовоенным объектам. При этом он обратил внимание на непрекращающиеся атаки украинских дронов по мирным объектам и гражданской инфраструктуре в российских городах.
Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за войны США с Ираном.
15 марта Песков сообщал, что трехсторонние переговоры с участием США поставлены на паузу. В конце апреля Россия предложила перемирие на День Победы, а затем стороны, при участии президента США Дональда Трампа, согласовали трехдневное прекращение огня с 9 по 11 мая. 9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению.