МИД РФ: Россия выдвинула свои инициативы к американскому плану по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял, что США не заинтересованы в участии в бесконечных встречах по урегулированию конфликта на Украине, которые не приносят результата. Он также отметил, что конфликт должен разрешиться только дипломатическим путем. При этом пока переговоры не ведутся.