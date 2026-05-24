МИД РФ: Россия выдвинула свои инициативы к американскому плану по Украине

У Москвы есть предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом «РИА Новости» заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Российские эксперты подготовили конструктивные дополнения к документу из 27 пунктов и представят их на следующей встрече. Детали предложений не раскрываются.

С начала года состоялось три раунда переговоров с участием РФ, США и Украины, последний – в Женеве 17–18 февраля. В Кремле отмечали, что пауза связана с ситуацией на Ближнем Востоке. Москва рассчитывает на возобновление переговоров и на продолжение посреднических усилий США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял, что США не заинтересованы в участии в бесконечных встречах по урегулированию конфликта на Украине, которые не приносят результата. Он также отметил, что конфликт должен разрешиться только дипломатическим путем. При этом пока переговоры не ведутся.

