Рубио: США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине

США не заинтересованы в том, чтобы участвовать в бесконечных встречах по урегулированию конфликта на Украине, которые ни к чему не приводят. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.