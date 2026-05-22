Рубио: США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине
США не заинтересованы в том, чтобы участвовать в бесконечных встречах по урегулированию конфликта на Украине, которые ни к чему не приводят. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
«Мы будем рады заняться этим, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Рубио отметил, что конфликт должен разрешиться только дипломатическим путем. При этом пока переговоры не ведутся.
В январе в ОАЭ начались трехсторонние консультации с участием России, Украины и США. На переговорах, прошедших в закрытом формате без журналистов, обсуждались возможные условия прекращения боевых действий, механизмы мониторинга за их соблюдением и создание буферных зон. Состоялось два раунда встреч. Хотя все стороны выражали готовность продолжать диалог, проведение следующего раунда оказалось сорвано из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу. При этом в США заявляли, что еще считают возможным усадить Россию и Украину за стол переговоров, но пока никаких подвижек в этом направлении нет, отмечал Bloomberg.
26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает попытки добиться мирного урегулирования на Украине. Он выразил надежду, что сможет разрешить конфликт.