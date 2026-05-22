Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,548+1,08%ARSA7,77+0,39%CHKZ16 900+0,6%IMOEX2 631,17-1,24%RTSI1 164-1,82%RGBI119,34+0,03%RGBITR783,59+0,06%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: США не заинтересованы в бесконечных встречах по Украине

Ведомости

США не заинтересованы в том, чтобы участвовать в бесконечных встречах по урегулированию конфликта на Украине, которые ни к чему не приводят. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.

«Мы будем рады заняться этим, если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рубио отметил, что конфликт должен разрешиться только дипломатическим путем. При этом пока переговоры не ведутся.

В январе в ОАЭ начались трехсторонние консультации с участием России, Украины и США. На переговорах, прошедших в закрытом формате без журналистов, обсуждались возможные условия прекращения боевых действий, механизмы мониторинга за их соблюдением и создание буферных зон. Состоялось два раунда встреч. Хотя все стороны выражали готовность продолжать диалог, проведение следующего раунда оказалось сорвано из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

2 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу. При этом в США заявляли, что еще считают возможным усадить Россию и Украину за стол переговоров, но пока никаких подвижек в этом направлении нет, отмечал Bloomberg.

26 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает попытки добиться мирного урегулирования на Украине. Он выразил надежду, что сможет разрешить конфликт.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её