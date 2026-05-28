Шойгу: мирная инициатива «буксует» из-за отсутствия у Киева воли к миру

Киевский режим не заинтересован в мире, поскольку в случае прекращения боевых действий ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов стран СНГ в рамках Международного форума по безопасности.

По словам Шойгу, российско-американская мирная инициатива по Украине пробуксовывает в первую очередь из-за отсутствия у Киева политической воли к миру и непрекращающегося стремления к эскалации. Кто-то объясняет это влиянием «партии войны» Британии и ЕС, но есть и другой фактор: как только прекратятся боевые действия, киевскому режиму придется разбираться с последствиями своей авантюры.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что в в 1991 г. на Украине проживало 52 млн человек, а сейчас, по оптимистичным оценкам, осталось 25–27 млн, а по реалистичным – 20. При этом больше трети из них – пенсионеры. Речь идет о демографическом кризисе, подчеркнул Шойгу. Наряду с этим бюджет Украины полностью зависит от западной помощи, а без войны денег никто не выделит. В 2025 г. дефицит торгового баланса Украины составил почти $45 млрд, а в первом квартале 2026 г. – более $13 млрд. Госдолг Украины превысил 100% ВВП и составил более $215 млрд, и непонятно, чем и как Киев будет отдавать долги, отметил Шойгу.

25 мая директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук говорил «РИА Новости», что для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине страна должна вернуться к позициям начала 1990-х гг. Он подчеркнул, что Москва продолжает настаивать на договоренностях, достигнутых в Анкоридже, а также на принципах, изложенных президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 г. Тогда Путин перечислил условия по прекращению огня с Украиной. В их числе – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины.

