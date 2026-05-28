Шойгу: мирная инициатива «буксует» из-за отсутствия у Киева воли к миру

Секретарь Совбеза РФ отметил, что в в 1991 г. на Украине проживало 52 млн человек, а сейчас, по оптимистичным оценкам, осталось 25–27 млн, а по реалистичным – 20. При этом больше трети из них – пенсионеры. Речь идет о демографическом кризисе, подчеркнул Шойгу. Наряду с этим бюджет Украины полностью зависит от западной помощи, а без войны денег никто не выделит. В 2025 г. дефицит торгового баланса Украины составил почти $45 млрд, а в первом квартале 2026 г. – более $13 млрд. Госдолг Украины превысил 100% ВВП и составил более $215 млрд, и непонятно, чем и как Киев будет отдавать долги, отметил Шойгу.